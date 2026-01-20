Precio de la luz para hoy, martes 20 de enero: las horas más baratas y más caras

Es muy importante estar al corriente de la evolución del precio de la luz, ya que se trata de una fuente de energía imprescindible para la sociedad.

En los últimos años, la factura de la luz se ha disparado, llegando a registrarse récords históricos superiores a los 500 euros por MWh. Estas subidas han convertido el coste de la electricidad en uno de los principales problemas económicos para los hogares españoles.

La evolución del precio de la luz en el año 2025 fue dinámica, con importantes fluctuaciones a lo largo del año. El precio medio del mercado mayorista en 2025 se situó en 65 euros/MWh, ligeramente superior al de 2024, que fue de 27,01 euros.

El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es el organismo encargado de publicar los datos oficiales del precio de la luz. El precio medio del martes 20 de enero será de 102,13 euros/MWh.

Cuándo es más barata y cuándo más cara

La franja horaria más barata en la que es recomendable utilizar los electrodomésticos que más consumen es de 4 a 5 horas, cuando la luz se pagará a 83,83 euros/MWh.

La hora más cara, y en la que se debería evitar hacer uso de la electricidad es entre las 18 y las 19 horas, cuando el precio en la factura se elevará a los 127,25 euros/MWh.

Precio de la luz por horas, 20 de enero

00:00 a 01:00: 103,80 euros/MWh

01:00 a 02:00: 98,13 euros/MWh

02:00 a 03:00: 90,31 euros/MWh

03:00 a 04:00: 86,27 euros/MWh

04:00 a 05:00: 83,83 euros/MWh

05:00 a 06:00: 87,52 euros/MWh

06:00 a 07:00: 96,94 euros/MWh

07:00 a 08:00: 109,99 euros/MWh

08:00 a 09:00: 123,86 euros/MWh

09:00 a 10:00: 118,19 euros/MWh

10:00 a 11:00: 98,21 euros/MWh

11:00 a 12:00: 94,54 euros/MWh

12:00 a 13:00: 93,56 euros/MWh

13:00 a 14:00: 86,15 euros/MWh

14:00 a 15:00: 86,05 euros/MWh

15:00 a 16:00: 86,99 euros/MWh

16:00 a 17:00: 92,12 euros/MWh

17:00 a 18:00: 108,99 euros/MWh

18:00 a 19:00: 125,10 euros/MWh

19:00 a 20:00: 127,25 euros/MWh

20:00 a 21:00: 127,01 euros/MWh

21:00 a 22:00: 120,83 euros/MWh

22:00 a 23:00: 108,33 euros/MWh

23:00 a 24:00: 97,24 euros/MWh

De 23:00 a 24:00: 129,34 euros/MWh¿Por qué varía el precio de la luz a lo largo del día?

Las principales causas de las fluctuaciones son el coste de combustibles fósiles como el gas y el petróleo o los períodos de alta demanda, como las horas punta de la mañana y la tarde.

Durante las horas más utilizadas, los proveedores de energía tienen que comprar energía en el mercado a precios más elevados, mientras que en las que hay menos demanda, pueden utilizar fuentes de energía más eficientes.