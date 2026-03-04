Precio de la gasolina y diésel hoy, 4 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España

El precio de la gasolina y el diésel en España sigue mostrando cierta inestabilidad, con diferencias notables entre unas gasolineras y otras. Tras meses de cifras elevadas, los precios han registrado ligeras bajadas en algunas zonas, aunque siguen siendo un gasto importante para los conductores.

El precio final del carburante varía mucho, dependiendo de la zona, la marca de la estación y los aditivos que usan. Por eso no es raro que muchos conductores busquen formas de ahorrar: comparar precios, planificar mejor sus rutas o repostar en gasolineras más económicas se ha convertido en algo casi habitual.

A todo esto se suma la incertidumbre en el mercado internacional, con las tensiones de Irán que afectan a la producción y transporte de petróleo. Aunque España no depende directamente de esa ruta, cualquier problema en la oferta mundial puede acabar reflejándose en los precios de los surtidores.

Precio de la gasolina y diésel hoy en Península y Baleares

Sin Plomo 95: 1,541€/l

Sin Plomo 98: 1,712€/l

Gasóleo A: 1,513€/l

Gasóleo A+: 1,603€/l

Gasóleo B: 1,151€/l

Gasóleo C: 1,212€/l

Precios medios de las principales marcas

Repsol

Sin Plomo 95: 1,570€/l

Sin Plomo 98: 1,703€/l

Gasóleo A: 1,557€/l

Gasóleo A+: 1,590€/l

Moeve

Sin Plomo 95: 1,552€/

Sin Plomo 98: 1,653€/l

Gasóleo A: 1,520€/l

Gasóleo A+: 1,598/l

BP

Sin Plomo 95: 1,504€/l

Sin Plomo 98: 1,646€/l

Gasóleo A: 1,455€/l

Gasóleo A+: 1,552€/l

Galp

Sin Plomo 95: 1,507€/

Sin Plomo 98: 1,654€/l

Gasóleo A: 1,460€/l

Gasóleo A+: 1,518/l

Shell

Sin Plomo 95: 1,480€/l

Sin Plomo 98: 1,625€/l

Gasóleo A: 1,433€/l

Gasóleo A+: 1,526€/l

Alcampo

Sin Plomo 95: 1,354€/l

Sin Plomo 98: 1,501€/l

Gasóleo A: 1,318€/l

Gasóleo A+: 1,359€/l

BonArea

Sin Plomo 95: 1,431€/l

Sin Plomo 98: 1,625€/l

Gasóleo A: 1,426€/l

Ballenoil

Sin Plomo 95: 1,433€/l

Gasóleo A: 1,389€/l

Gasóleo A+: 1,403€/l

Al final, llenar el depósito sigue siendo un gasto que se nota en el bolsillo, por lo que mirar precios y organizar bien los repostajes se ha vuelto en una rutina tan importante.