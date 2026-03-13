Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate elecciones BarcelonaHaaland Víctor FontPrecio entradas BarcelonaEchevarríaDonde ver debate Laporta FontBadalona - BarcelonaVuelta semifinales Copa de la ReinaBarcelona - Deportivo Copa del Rey juvenilFinal Copa del Rey JuvenilDuplantisRécord DuplantisCelta - LyonCuadro Europa LeagueDónde ver Europa LeaguePanathinaikos - BetisSamsunsport - Rayo VallecanoLamine YamalJota JordiClasificación París-NizaApolloJoan LaportaJulia TorresDembéléReal Madrid - Elche horarioReal Madrid - Elche alineacionesCuadro ChampionsCuándo juega AlcarazSuperordenador OPTAEtapa 6 París-NizaHorarios F1Barça - Hapoel Tel AvivEtapa 4 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoMarató Barcelona 2026Restaurante PedriWojciech SzczęsnyMejores colegiosJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

ECONOMÍA

Precio de la gasolina y diésel hoy, 13 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España

Te detallamos los precios más baratos de la gasolina y el diésel en las gasolineras de España

Estas son las 5 gasolineras más baratas de toda España hoy

Estas son las 5 gasolineras más baratas de toda España hoy

Emma Ferrara

El precio de la gasolina y el diésel en España sigue mostrando cierta inestabilidad, con diferencias notables entre unas gasolineras y otras. Tras meses de cifras elevadas, los precios han registrado ligeras bajadas en algunas zonas, aunque siguen siendo un gasto importante para los conductores.

El precio final del carburante varía mucho, dependiendo de la zona, la marca de la estación y los aditivos que usan. Por eso no es raro que muchos conductores busquen formas de ahorrar: comparar precios, planificar mejor sus rutas o repostar en gasolineras más económicas se ha convertido en algo casi habitual.

A todo esto se suma la incertidumbre en el mercado internacional, con las tensiones de Irán que afectan a la producción y transporte de petróleo. Aunque España no depende directamente de esa ruta, cualquier problema en la oferta mundial puede acabar reflejándose en los precios de los surtidores.

Precio de la gasolina y diésel hoy en Península y Baleares

  • Sin Plomo 95: 1,707€/l
  • Sin Plomo 98: 1,865€/l
  • Gasóleo A: 1,829€/l
  • Gasóleo A+: 1,914€/l
  • Gasóleo B: 1,441€/l
  • Gasóleo C: 1,402€/l

Precios medios de las principales marcas

Repsol

  • Sin Plomo 95: 1,697€/l
  • Sin Plomo 98: 1,835€/l
  • Gasóleo A: 1,794€/l
  • Gasóleo A+: 1,723€/l

Moeve

  • Sin Plomo 95: 1,636€/
  • Sin Plomo 98: 1,740€/l
  • Gasóleo A: 1,710€/l
  • Gasóleo A+: 1,787/l

BP

  • Sin Plomo 95: 1,587€/l
  • Sin Plomo 98: 1,728€/l
  • Gasóleo A: 1,620€/l
  • Gasóleo A+: 1,719€/l

Galp

  • Sin Plomo 95: 1,612€/
  • Sin Plomo 98: 1,741€/l
  • Gasóleo A: 1,670€/l
  • Gasóleo A+: 1,758/l

Shell

  • Sin Plomo 95: 1,592€/l
  • Sin Plomo 98: 1,732€/l
  • Gasóleo A: 1,658€/l
  • Gasóleo A+: 1,747€/l

Alcampo

  • Sin Plomo 95: 1,523€/l
  • Sin Plomo 98: 1,658€/l
  • Gasóleo A: 1,632€/l
  • Gasóleo A+: 1,684€/l

BonArea

  • Sin Plomo 95: 1,474€/l
  • Sin Plomo 98: 1,626€/l
  • Gasóleo A: 1,661€/l

Ballenoil

  • Sin Plomo 95: 1,627€/l
  • Gasóleo A: 1,734€/l
  • Gasóleo A+: 1,687€/l
Una persona pone gasolina en una estación de servicio de Tenerife

Una persona pone gasolina en una estación de servicio de Tenerife / El Día

Al final, llenar el depósito sigue siendo un gasto que se nota en el bolsillo, por lo que mirar precios y organizar bien los repostajes se ha vuelto en una rutina tan importante.

¿Qué es el Brent y por qué es importante?

El Brent es uno de los principales petróleos de referencia del mundo y sirve como indicador para fijar el precio del crudo en los mercados internacionales. Procede del Mar del Norte, entre Reino Unido y Noruega, y su cotización se utiliza como benchmark para gran parte del petróleo que se comercializa en Europa, África y Oriente Medio.

Se trata de un crudo relativamente ligero y con bajo contenido en azufre, lo que facilita su refinado y lo convierte en una referencia habitual en los mercados energéticos.

Su importancia radica en que marca la tendencia del precio del petróleo a nivel global, lo que acaba influyendo directamente en el coste de los combustibles, el transporte y la energía.

Noticias relacionadas y más

Cuando el Brent sube, suele trasladarse al precio de la gasolina o el diésel y puede presionar al alza la inflación; cuando baja, alivia los costes energéticos. Por eso gobiernos, empresas y mercados financieros siguen de cerca su evolución, ya que actúa como un termómetro de la economía y de la estabilidad geopolítica mundial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La novia de Héctor Fort, al descubierto: 'No lo saques, que luego lo venden
  2. Pacheta deja a Pedrerol sin palabras: 'Los niños deberían estar prohibidos en las ciudades hasta...
  3. Ocho colegios de Barcelona en la lista de los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió un jugador del Barça
  4. Cambio de hora en España marzo 2026: ¿hay que adelantar o atrasar el reloj?
  5. Sarah Santaolalla pierde los papeles y abandona 'En Boca de Todos': 'No se puede tolerar
  6. Los asesores fiscales coinciden: 'Poca gente hace bien la Declaración de la Renta cuando tiene hijos
  7. Hacienda lo confirma: estas personas podrán deducir el seguro del coche en la Renta de 2026
  8. Hacienda lo confirma: devolverá hasta 590 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito

Muchos trabajadores tendrán un puente de cuatro días en marzo: estas son las comunidades con festivo el 19

Muchos trabajadores tendrán un puente de cuatro días en marzo: estas son las comunidades con festivo el 19

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Una milicia proiraní de Irak reivindica el ataque a un avión de EEUU y Teherán dice los seis tripulantes han muerto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Una milicia proiraní de Irak reivindica el ataque a un avión de EEUU y Teherán dice los seis tripulantes han muerto

Precio de la gasolina y diésel hoy, 13 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 13 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, 13 de marzo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, 13 de marzo: las horas más baratas y más caras

Daniel y Carlos Ramos, creadores de 'La Casa de los Gemelos', sobre su infancia: "Mi padre llegaba a casa de trabajar con mil problemas y tenía que ver a mi madre alcoholizada"

Daniel y Carlos Ramos, creadores de 'La Casa de los Gemelos', sobre su infancia: "Mi padre llegaba a casa de trabajar con mil problemas y tenía que ver a mi madre alcoholizada"

La ciencia aclara a qué edad empieza realmente la tercera edad: más tarde de lo que piensas

La ciencia aclara a qué edad empieza realmente la tercera edad: más tarde de lo que piensas

Aviso de Hacienda a quienes cobraron paro en 2025: el límite que obliga a hacer la declaración de la Renta

Aviso de Hacienda a quienes cobraron paro en 2025: el límite que obliga a hacer la declaración de la Renta

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, jueves 12 de marzo de 2026