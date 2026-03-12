Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - Manchester CityCuadro ChampionsReal Madrid vuelta ChampionsAlcarazVíctor FontResumen Madrid CityBodo GlimtPSG - ChelseaLeverkusen - ArsenalElecciones BarcelonaClasificación París-NizaEtapa 5 París-NizaAston MartinHonda Aston MartinJuan AyusoEric GarcíaMetropolitano céspedRivales Barça ChampionsMbappé Ester ExpósitoClasificación Tirreno-AdriáticoEtapa 4 Tirreno-AdriáticoJulia TorresAtlético millonesSocio BarcelonaMarató Barcelona 2026Horarios GP China F1Boris BeckerRoony BardghjiMejores colegiosJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

ECONOMÍA

Precio de la gasolina y diésel hoy, 12 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España

Te detallamos los precios más baratos de la gasolina y el diésel en las gasolineras de España

Estas son las 5 gasolineras más baratas de toda España hoy

Estas son las 5 gasolineras más baratas de toda España hoy

Emma Ferrara

El precio de la gasolina y el diésel en España sigue mostrando cierta inestabilidad, con diferencias notables entre unas gasolineras y otras. Tras meses de cifras elevadas, los precios han registrado ligeras bajadas en algunas zonas, aunque siguen siendo un gasto importante para los conductores.

El precio final del carburante varía mucho, dependiendo de la zona, la marca de la estación y los aditivos que usan. Por eso no es raro que muchos conductores busquen formas de ahorrar: comparar precios, planificar mejor sus rutas o repostar en gasolineras más económicas se ha convertido en algo casi habitual.

A todo esto se suma la incertidumbre en el mercado internacional, con las tensiones de Irán que afectan a la producción y transporte de petróleo. Aunque España no depende directamente de esa ruta, cualquier problema en la oferta mundial puede acabar reflejándose en los precios de los surtidores.

Precio de la gasolina y diésel hoy en Península y Baleares

  • Sin Plomo 95: 1,696€/l
  • Sin Plomo 98: 1,852€/l
  • Gasóleo A: 1,817€/l
  • Gasóleo A+: 1,901€/l
  • Gasóleo B: 1,427€/l
  • Gasóleo C: 1,413€/l

Precios medios de las principales marcas

Repsol

  • Sin Plomo 95: 1,684€/l
  • Sin Plomo 98: 1,817€/l
  • Gasóleo A: 1,782€/l
  • Gasóleo A+: 1,714€/l

Moeve

  • Sin Plomo 95: 1,632€/
  • Sin Plomo 98: 1,737€/l
  • Gasóleo A: 1,702€/l
  • Gasóleo A+: 1,779/l

BP

  • Sin Plomo 95: 1,585€/l
  • Sin Plomo 98: 1,727€/l
  • Gasóleo A: 1,620€/l
  • Gasóleo A+: 1,719€/l

Galp

  • Sin Plomo 95: 1,609€/
  • Sin Plomo 98: 1,739€/l
  • Gasóleo A: 1,667€/l
  • Gasóleo A+: 1,752/l

Shell

  • Sin Plomo 95: 1,591€/l
  • Sin Plomo 98: 1,730€/l
  • Gasóleo A: 1,658€/l
  • Gasóleo A+: 1,747€/l

Alcampo

  • Sin Plomo 95: 1,515€/l
  • Sin Plomo 98: 1,656€/l
  • Gasóleo A: 1,617€/l
  • Gasóleo A+: 1,671€/l

BonArea

  • Sin Plomo 95: 1,474€/l
  • Sin Plomo 98: 1,626€/l
  • Gasóleo A: 1,661€/l

Ballenoil

  • Sin Plomo 95: 1,589€/l
  • Gasóleo A: 1,678€/l
  • Gasóleo A+: 1,640€/l
Una persona pone gasolina en una estación de servicio de Tenerife

Una persona pone gasolina en una estación de servicio de Tenerife / El Día

Al final, llenar el depósito sigue siendo un gasto que se nota en el bolsillo, por lo que mirar precios y organizar bien los repostajes se ha vuelto en una rutina tan importante.

¿Qué es el Brent y por qué es importante?

El Brent es uno de los principales petróleos de referencia del mundo y sirve como indicador para fijar el precio del crudo en los mercados internacionales. Procede del Mar del Norte, entre Reino Unido y Noruega, y su cotización se utiliza como benchmark para gran parte del petróleo que se comercializa en Europa, África y Oriente Medio.

Se trata de un crudo relativamente ligero y con bajo contenido en azufre, lo que facilita su refinado y lo convierte en una referencia habitual en los mercados energéticos.

Su importancia radica en que marca la tendencia del precio del petróleo a nivel global, lo que acaba influyendo directamente en el coste de los combustibles, el transporte y la energía.

Noticias relacionadas y más

Cuando el Brent sube, suele trasladarse al precio de la gasolina o el diésel y puede presionar al alza la inflación; cuando baja, alivia los costes energéticos. Por eso gobiernos, empresas y mercados financieros siguen de cerca su evolución, ya que actúa como un termómetro de la economía y de la estabilidad geopolítica mundial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La novia de Héctor Fort, al descubierto: 'No lo saques, que luego lo venden
  2. Sarah Santaolalla pierde los papeles y abandona 'En Boca de Todos': 'No se puede tolerar
  3. Los asesores fiscales coinciden: 'Poca gente hace bien la Declaración de la Renta cuando tiene hijos
  4. Ocho colegios de Barcelona en la lista de los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió un jugador del Barça
  5. Hacienda lo confirma: devolverá hasta 590 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito
  6. El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: las empresas deben pagar la pausa para comer si ocurre esto
  7. Manuel Álvarez, experto en pensiones, avisa: 'Para la jubilación, hay que ahorrar antes de los 30
  8. Bad Gyal se abre en canal sobre sus adicciones: 'Estoy enganchada

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU anuncia con ampliar los ataques e Irán amenaza de muerte a Trump

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU anuncia con ampliar los ataques e Irán amenaza de muerte a Trump

Precio de la gasolina y diésel hoy, 12 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 12 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, 12 de marzo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, 12 de marzo: las horas más baratas y más caras

Un hombre de 79 años, a juicio por no pagar más de 11.200 euros en cotizaciones a la CASS

Un hombre de 79 años, a juicio por no pagar más de 11.200 euros en cotizaciones a la CASS

Sorteo Bonoloto del miércoles 11 de marzo de 2026

Stephen Hawking lo dijo claro: "Las personas silenciosas tienen las mentes más fuertes"

Stephen Hawking lo dijo claro: "Las personas silenciosas tienen las mentes más fuertes"

Abre el hotel de Valdebebas junto al circuito de F1 y a la ciudad deportiva del Real Madrid: 2.000 euros por noche y vistas directas a 'La Monumental'

Abre el hotel de Valdebebas junto al circuito de F1 y a la ciudad deportiva del Real Madrid: 2.000 euros por noche y vistas directas a 'La Monumental'

Hacienda lo aclara: cuándo podrás seguir aplicando la reducción del 60% en el alquiler en la Renta

Hacienda lo aclara: cuándo podrás seguir aplicando la reducción del 60% en el alquiler en la Renta