Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo Copa del Rey baloncestoValdanoLaportaOpen de Australia hoyAlcarazSergio RamosCanceloClasificación LaLigaPróximo partido BarcelonaCamp NouPróximo partido AlcarazCuartos Open de AustraliaFerreroBarcelona - Copenhague horarioPiqueMedio Maratón SevillaVillarreal - Real MadridPichichi LaLigaKilian JornetBota de OroDroKhabibElecciones BarçaMercado de Fichajes hoyGonzalo BernardosLey de SucesionesNieve Barcelona
instagramlinkedin

EURÍBOR

Precio del euríbor hoy, 26 de enero de 2026: la cuota sube y vuelve a preocupar a los hipotecados

El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata

ECB President Lagarde speaks at EU Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs

ECB President Lagarde speaks at EU Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs / OLIVIER MATTHYS

Emma Ferrara

El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.

Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.

En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, en 2025, el euríbor se situó en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.

Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.

Precio del euríbor hoy

Tras una semana en la que el euríbor ha ido bajando, este viernes ha terminado con una mala noticia. Ha subido 4 milésimas hasta el 2,247. En cuanto a la media de enero, se queda temporalmente en el 2,247%, suponiendo una pequeña subida respecto al mes anterior.

Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%

Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable. 

Noticias relacionadas

En 2022, un 27% de los compradores optó por pagar al contado, mientras que en 2024, la cifra siguió creciendo hasta situarse en el 35%, según la encuesta de Fotocasa Research basada en más de 8.200 entrevistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
  2. Alisha Lehmann, la futbolista más viral, desvela su nuevo equipo: 'Ella está aquí únicamente por el fútbol
  3. Pillan a una empresa espiando la baja médica de un trabajador con un detective y la justicia la obliga a readmitirlo e indemnizarle
  4. La nieve llega a Barcelona: primeros copos en el Tibidabo
  5. Anna Lewandowska se sincera: 'Robert me dijo que cuando se jubile...
  6. Andrés González, economista: 'Los precios de la vivienda no bajarán en los próximos años
  7. Gonzalo Bernardos explota con el arbitraje contra el Espanyol: 'No permitirán que juegue una competición europea
  8. España se prepara para el primer eclipse total de Sol en 114 años: las reservas turísticas se disparan

Jordi Évole se abre en canal para desvelar cómo es su enfermedad: "Es fruto de..."

Jordi Évole se abre en canal para desvelar cómo es su enfermedad: "Es fruto de..."

Precio del euríbor hoy, 26 de enero de 2026: la cuota sube y vuelve a preocupar a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 26 de enero de 2026: la cuota sube y vuelve a preocupar a los hipotecados

La DGT, contra el coche eléctrico en el carril VAO: Novedades en Tráfico este 2026

La DGT, contra el coche eléctrico en el carril VAO: Novedades en Tráfico este 2026

Juanma Castaño no da crédito con el ambiente del Camp Nou: "No ha habido un cambio"

Juanma Castaño no da crédito con el ambiente del Camp Nou: "No ha habido un cambio"

Hijos de la Ruina, realeza del rap en español: "Esta música era muy de poner la zancadilla. Nosotros no se la hemos puesto a nadie"

Hijos de la Ruina, realeza del rap en español: "Esta música era muy de poner la zancadilla. Nosotros no se la hemos puesto a nadie"

Hijos de la Ruina: "Nos gusta estar encima de todas las partes del proceso creativo"

Hijos de la Ruina: "El ego entre los tres diría que no ha existido nunca"

Hijos de la Ruina: "Somos muy buenos en directo. De eso sí que podemos presumir"