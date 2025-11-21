Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Precio del euríbor hoy, 21 de noviembre de 2025: la cuota sigue bajando y da una alegría a los hipotecados

El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata

Christine Lagarde

Christine Lagarde / WOLFGANG RATTAY

Emma Ferrara

El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.

Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.

En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, este 2025, el euríbor se ha situado en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.

Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.

Precio del euríbor hoy

El euríbor hoy baja 1 milésima hasta el 2,220%. En cuanto a la media de noviembre, se queda temporalmente en el 2,220%, suponiendo una pequeña subida respecto al mes anterior.

Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%

Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable. 

En 2022, un 27% de los compradores optó por pagar al contado, mientras que en 2024, la cifra siguió creciendo hasta situarse en el 35%, según la encuesta de Fotocasa Research basada en más de 8.200 entrevistas.

Así quedarían los sueldos de los funcionarios hasta 2028 entre los grupos A1, A2, B, C1, C2 y E

El Estatuto de los Trabajadores lo deja claro: las fiestas laborales se cobran y no se recuperan

Precio del euríbor hoy, 21 de noviembre de 2025: la cuota sigue bajando y da una alegría a los hipotecados

Grupo Nortempo activa la búsqueda de más de 500 profesionales en toda España para la campaña del Black Friday

Nueva ayuda de 7.600 euros: el Gobierno confirma a quién va dirigida y cómo se podrá solicitar

Revisa tus bolsillos: este fallo en una moneda común puede pagarse a precio de oro

El secreto para detectar turrones idénticos, pero mucho más baratos, según el supermercado

Alarma en Catalunya: Meteocat activa aviso naranja por nieve en varias comarcas

