EURÍBOR
Precio del euríbor hoy, 19 de diciembre de 2025: la cuota desconcierta a los hipotecados
El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata
El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.
Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.
En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, este 2025, el euríbor se ha situado en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.
Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.
Precio del euríbor hoy
Tras las últimas bajadas, el euríbor desconcierta a los hipotecados y sube 2 milésimas hasta el 2,266%. En cuanto a la media de diciembre, se queda temporalmente en el 2,271%, suponiendo una pequeña subida respecto al mes anterior.
Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%
Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable.
En 2022, un 27% de los compradores optó por pagar al contado, mientras que en 2024, la cifra siguió creciendo hasta situarse en el 35%, según la encuesta de Fotocasa Research basada en más de 8.200 entrevistas.
- Comunicado urgente de Eduardo Casanova sobre su estado de salud: 'Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso
- Adrián Gordillo, 'El Mecos' en 'Aída', desvela el motivo por el que está arruinado: 'Me he equivocado
- El aviso de Paulo Futre a Lamine Yamal que nadie vio venir: 'Será el mejor del mundo, pero…
- Sale a la luz el motivo por el que Pep Guardiola se ha visto obligado a cerrar su restaurante en Mánchester
- El 'ultimátum' de Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo: 'Es lo mínimo
- Fallece Wang Kun, el culturista chino de 30 años que vivía como un monje
- Xabi Alonso se blinda ante un futuro incierto en el Real Madrid y da un paso empresarial inesperado
- Paz Padilla habla sin filtros sobre su calvario en 'Sálvame': 'Diez años sin vacaciones