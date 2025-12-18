Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Copa del ReyÁlvaro CortésLo que no se vio TalaveraXavi PascualAlcarazBarça-MaccabiPeluches CATCesc FábregasGuadalajara - BarcelonaLewandowskiEto'oTer StegenNBA Cup dineroAnder BasurtoAudios Caso NegreiraFlorentinoAna ObregónMercado de FichajesTebasClasificación LaLigaMbappé PSGCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

EURÍBOR

Precio del euríbor hoy, 18 de diciembre de 2025: la cuota vuelve a bajar y alegra a los hipotecados

El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata

Christine Lagarde

Christine Lagarde / WOLFGANG RATTAY

Emma Ferrara

El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.

Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.

En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, este 2025, el euríbor se ha situado en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.

Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.

Precio del euríbor hoy

Tras varias subidas consecutivas, el euríbor hoy baja 27 milésimas hasta el 2,264%. En cuanto a la media de diciembre, se queda temporalmente en el 2,271%, suponiendo una pequeña subida respecto al mes anterior.

Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%

Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable. 

En 2022, un 27% de los compradores optó por pagar al contado, mientras que en 2024, la cifra siguió creciendo hasta situarse en el 35%, según la encuesta de Fotocasa Research basada en más de 8.200 entrevistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De triunfar en 'Aída' a verse totalmente arruinado: 'No tengo ni para comer
  2. Adrián Gordillo, 'El Mecos' en 'Aída', desvela el motivo por el que está arruinado: 'Me he equivocado
  3. El ex de Madrid y Espanyol, Juan Eduardo Esnáider, se sincera sobre la muerte de su hijo en Navidad: 'Nunca se lo perdonaré a la vida
  4. Precio del euríbor hoy, 15 de diciembre de 2025: la cuota sigue subiendo sin frenos y preocupa a los hipotecados
  5. Expertos en Trabajo proponen subir el salario mínimo a 1.240 euros al mes con condición de tributación
  6. Paz Padilla habla sin filtros sobre su calvario en 'Sálvame': 'Diez años sin vacaciones
  7. El aviso de Paulo Futre a Lamine Yamal que nadie vio venir: 'Será el mejor del mundo, pero…
  8. Dejó el tenis en julio y nadie lo esperaba: Fabio Fognini se reinventa y deja a todos boquiabiertos

La AEMET advierte con nuevas alertas para el 18 de diciembre: estas son las zonas de España más afectadas

La AEMET advierte con nuevas alertas para el 18 de diciembre: estas son las zonas de España más afectadas

Estos son los 11 mercadillos de Navidad que no te puedes perder en Barcelona

Estos son los 11 mercadillos de Navidad que no te puedes perder en Barcelona

Precio del euríbor hoy, 18 de diciembre de 2025: la cuota vuelve a bajar y alegra a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 18 de diciembre de 2025: la cuota vuelve a bajar y alegra a los hipotecados

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Lo que hagas en la cena de empresa puede terminar en una carta de despido"

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Lo que hagas en la cena de empresa puede terminar en una carta de despido"

Sale a la luz el motivo por el que Pep Guardiola se ha visto obligado a cerrar su restaurante en Mánchester

Sale a la luz el motivo por el que Pep Guardiola se ha visto obligado a cerrar su restaurante en Mánchester

EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental y deja cuatro personas muertas

EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental y deja cuatro personas muertas

Fallece Wang Kun, el culturista chino de 30 años que vivía como un monje

Fallece Wang Kun, el culturista chino de 30 años que vivía como un monje

Dónde se gana más (y menos) en Europa: así son los salarios país por país

Dónde se gana más (y menos) en Europa: así son los salarios país por país