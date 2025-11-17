Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

EURÍBOR

Precio del euríbor hoy, 17 de noviembre de 2025: la cuota desconcierta a los hipotecados

El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata

ECB President Lagarde speaks at EU Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs

ECB President Lagarde speaks at EU Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs / OLIVIER MATTHYS

Emma Ferrara

El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.

Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.

En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, este 2025, el euríbor se ha situado en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.

Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.

Precio del euríbor hoy

El euríbor hoy no se mueve, y se queda igual que el último día: 2,235%. En cuanto a la media de noviembre, se queda temporalmente en el 2,218%, suponiendo una pequeña subida respecto al mes anterior.

Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%

Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable. 

En 2022, un 27% de los compradores optó por pagar al contado, mientras que en 2024, la cifra siguió creciendo hasta situarse en el 35%, según la encuesta de Fotocasa Research basada en más de 8.200 entrevistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
  2. Buenas noticias: el Gobierno permite la jubilación anticipada sin recortes para ciertos trabajadores
  3. Unai Simón replica a Mbappé con una gran lección: 'En mi país no quiero fascismo, racismo ni xenofobia
  4. El Congreso solicita a la Seguridad Social que deje de penalizar las jubilaciones anticipadas con más de 40 años cotizados
  5. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Te dan de baja en la Seguridad Social, recibes el finiquito y crees que te han despedido
  6. La ayuda vital de la Seguridad Social que garantiza un mínimo de 658,81 euros: cuantías y requisitos para llegar a fin de mes
  7. Precio del euríbor hoy, 14 de noviembre de 2025: la cuota sigue subiendo sin freno y preocupa a los hipotecados
  8. Ayuso advierte de las 'herencias envenenadas' de Pedro Sánchez: 'Dependen de la Comunidad Autónoma

Nueva medida de la Seguridad Social: hasta tres años de cotización extra para trabajadores que pidieron excedencia por cuidar a un familiar

Nueva medida de la Seguridad Social: hasta tres años de cotización extra para trabajadores que pidieron excedencia por cuidar a un familiar

El Estatuto de los Trabajadores protege tu derecho a escoger turno si cumples este requisito

El Estatuto de los Trabajadores protege tu derecho a escoger turno si cumples este requisito

Salarios suizos atractivos: entre 3.500 y 6.500 euros para profesionales extranjeros

Salarios suizos atractivos: entre 3.500 y 6.500 euros para profesionales extranjeros

Precio del euríbor hoy, 17 de noviembre de 2025: la cuota desconcierta a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 17 de noviembre de 2025: la cuota desconcierta a los hipotecados

Confirmado por la Seguridad Social: estos son los pensionistas que no cobrarán la paga extra de Navidad

Confirmado por la Seguridad Social: estos son los pensionistas que no cobrarán la paga extra de Navidad

Coleccionistas en alerta: una de las monedas más raras de España se vende por casi 4.000 euros

Coleccionistas en alerta: una de las monedas más raras de España se vende por casi 4.000 euros

Pedro Ruiz, tajante sobre la polémica de Lamine Yamal con la Selección Española: 'El menos responsable es él'

Pedro Ruiz, tajante sobre la polémica de Lamine Yamal con la Selección Española: 'El menos responsable es él'

Roxette desata la locura en el Sant Jordi Club y sorprende tocando el himno del Barça

Roxette desata la locura en el Sant Jordi Club y sorprende tocando el himno del Barça