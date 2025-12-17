Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LewandowskiAlcarazGuadalajara - BarcelonaNBA Cup 2025Eto'oTer StegenHorario Paris FC – BarcelonaHorario Talavera - Real MadridNBA Cup dineroAitana BonmatíAnder BasurtoXavi PascualAudios Caso NegreiraFlorentinoAna ObregónMercado de FichajesBarça Premier Padel FinalsAbraham GonzálezClasificación LaLigaMbappé PSGFigoCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

EURÍBOR

Precio del euríbor hoy, 17 de diciembre de 2025: la cuota da una pequeña alegría a los hipotecados

El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata

Christine Lagarde

Christine Lagarde / WOLFGANG RATTAY

Emma Ferrara

El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.

Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.

En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, este 2025, el euríbor se ha situado en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.

Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.

Precio del euríbor hoy

Tras varias subidas consecutivas, el euríbor hoy baja 24 milésimas hasta el 2,291%. En cuanto a la media de diciembre, se queda temporalmente en el 2,272%, suponiendo una pequeña subida respecto al mes anterior.

Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%

Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable. 

En 2022, un 27% de los compradores optó por pagar al contado, mientras que en 2024, la cifra siguió creciendo hasta situarse en el 35%, según la encuesta de Fotocasa Research basada en más de 8.200 entrevistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De triunfar en 'Aída' a verse totalmente arruinado: 'No tengo ni para comer
  2. Confirmado por la Seguridad Social: estos pensionistas podrían perder la paga si no presentan este documento antes del 31 de marzo
  3. Precio del euríbor hoy, 15 de diciembre de 2025: la cuota sigue subiendo sin frenos y preocupa a los hipotecados
  4. Nacho Cano no se corta: qué pasaría en España con Ayuso como presidenta y su duro mensaje a Pedro Sánchez
  5. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, lo aclara: 'Ni carnet de pensionista ni tarjeta de discapacidad
  6. Una influencer desvela cómo un famoso futbolista intentó ligar con ella: 'Es penoso
  7. El economista Gonzalo Bernardos lo tiene claro sobre la vivienda: 'La única posibilidad es comprar
  8. Requisitos para la ayuda de hasta 1.739 euros al mes de la Seguridad Social si tienes entre 23 y 65 años

Un bombero critica las balizas V16 y pide que no se abandonen los triángulos: "Recomendación de profesional"

Un bombero critica las balizas V16 y pide que no se abandonen los triángulos: "Recomendación de profesional"

Valencia, en pie de guerra: denuncian supermercados por atender en español

Valencia, en pie de guerra: denuncian supermercados por atender en español

De niño prodigio a estrella de la música: Abraham Mateo revela los secretos de su infancia

De niño prodigio a estrella de la música: Abraham Mateo revela los secretos de su infancia

Confirmado por la Seguridad Social: esto es lo que subirán las pensiones en 2026

Confirmado por la Seguridad Social: esto es lo que subirán las pensiones en 2026

La confesión más dura de Paulo Futre sobre Paco Buyo: "Le odiaba"

La confesión más dura de Paulo Futre sobre Paco Buyo: "Le odiaba"

Precio del euríbor hoy, 17 de diciembre de 2025: la cuota da una pequeña alegría a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 17 de diciembre de 2025: la cuota da una pequeña alegría a los hipotecados

El ex de Madrid y Espanyol, Juan Eduardo Esnáider, se sincera sobre la muerte de su hijo en Navidad: "Nunca se lo perdonaré a la vida"

El ex de Madrid y Espanyol, Juan Eduardo Esnáider, se sincera sobre la muerte de su hijo en Navidad: "Nunca se lo perdonaré a la vida"

Berlín sigue creciendo en interés y se convierte nuevamente en la ciudad más demandada por los estudiantes de España

Berlín sigue creciendo en interés y se convierte nuevamente en la ciudad más demandada por los estudiantes de España