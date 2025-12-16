Precaución: el Meteocat activa la alerta amarilla en Catalunya por lluvias

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha lanzado un aviso de emergencia que pone en alerta a una buena parte del litoral catalán este martes 16 de diciembre. Después de una primera mitad de diciembre marcado por temperaturas inusualmente suaves, se activa la alerta amarilla por previsión de intensas lluvias que podrían alcanzar los 100 mm en menos de 24 horas en algunos puntos.

Cómo será el tiempo en Catalunya este martes 16 de diciembre según el Meteocat

La preocupación se centra especialmente en la intensidad de las precipitaciones que se esperan a partir de esta misma mañana, y que serán de intensidad débil o moderada, con picos localmente fuertes y acompañados de tormenta.

La franja costera es la más afectada, incluyendo las comarcas del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, Tarragonès y extendiéndose hasta el Alt Empordà y las Terres de l'Ebre.

El aviso del Meteocat subraya que, aunque las lluvias comenzaron de madrugada, la jornada de hoy mantendrá un cielo "entre muy nublado y cubierto", con una alta probabilidad de chubascos intermitentes que pueden ser torrenciales en el litoral y prelitoral.

Como puedes imaginar, las autoridades han vuelto a pedir extremar las precauciones. Y es que la alerta no solo implica el riesgo de inundaciones en zonas bajas y urbanas, también una visibilidad reducida en carreteras, especialmente en aquellas con abundantes bancos de niebla.

En cuanto a la cota de nieve, se mantendrá bastante alta, en torno a los 1.700 metros; y es que las temperaturas en Catalunya no serán tan bajas como en otros puntos de España, al menos por ahora. Sin embargo, se espera que los valores vayan bajando conforme nos vamos acercando al fin de semana, con la amenaza de unas Navidades pasadas por nieve en buena parte del país.