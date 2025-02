El Potro de Castañetas alucina en 'First Dates' con su cita: "Me pone como..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Camila y a Rubén. La soltera es de Brasil y ha dejado sorprendida a Carlos Sobera cuando le ha confesado que tuvo un hijo en Brasil y en estos cuatro años residiendo en España había sido madre de otros dos: “Me enamoré del padre de mi hijo mayor y en la primera cita me quedé embaraza".

En cambio, Rubén, su cita, es un tipo muy divertido que se ríen mucho con él. Además, el mismo se considera "un personaje" y su círculo más cercano le llaman: "El potro de las Castañetas", ya que le encanta empotrar. La primera reacción al ver a la brasileña ha sido muy positiva: "¡Menuda mujer!".

Desde un primer momento, los dos solteros han tenido una conexión muy fuerte y se han ido conociendo poco a poco. Rubén se ha interesado en su pasado y ella le ha explicado sus dos anteriores relaciones y que tenía tres hijos. El soltero le ha encantado saber esta información, pero se ha asustado: "Tenemos casi una guardería entre los dos".

Una de las cosas que más le ha llamado la atención a Rubén era el color de su pelo y hasta ella misma se ha dado cuenta: "Le he dejado en shock, no esperaba una chica así, con el pelo azul". En el momento de los juegos, el ambiente se ha ido calentando.

Rubén se ha lanzado dándole un beso en la mejilla y le ha encantado. No hay duda de que Camila le ha vuelto absolutamente loco. "Me pone como un martillo percutor, me quedo corto, como un terremoto", ha desvelado. En el momento cumbre de la cita, ambos han decidido irse juntos, pero con una premisa: ir poco a poco.