El post de Álvaro Escassi en Instagram cargando contra la prensa tras las fotografías con Hiba Abouk

En las últimas semanas, el foco mediático se ha dirigido a la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Al principio, la modelo fue la encargada de comunicar la ruptura entre ambos, asegurando quedarse con lo bueno y guardar cariño al jinete español.

Más tarde, comenzaron a surgir los rumores de que habría mantenido distintas relaciones sexuales mientras se encontraba en la relación.

Escassi se desmarcó de las acusaciones, asegurando que siempre habían mantenido una relación abierta. De hecho, el finalista de 'Masterchef Celebrity', aseguró que Suárez siempre estuvo al corriente de que mantenía encuentros sexuales con otras personas. Una información que la sevillana desmentía, revelando que no sabía que tenía una relación no monógama.

Al poco tiempo de anunciar su ruptura, comenzaron a surgir las especulaciones entre una posible relación entre Escassi y la intérprete Hiba Abouk. En un primer momento, la actriz negó los rumores. No obstante, en los últimos días se han publicado varias fotografías donde se puede ver a ambos disfrutando por Tarifa de manera cariñosa.

El jinete ha decidido no hacer declaraciones ante la prensa, pero sí que ha vuelto a Instagram con un mensaje misterioso. "La ira, el resentimiento, el odio... todos estos son venenos que tú bebes y esperas que otra persona muera. Pues no. La vida no funciona así, tú bebes veneno, tú mueres. Esto es una vida muy justa", terminaba diciendo el ex concursante de Supervivientes.