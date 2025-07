Posible sorpresa veraniega: no olvides el paraguas hoy, sobre todo en estas zonas

Hoy en Catalunya, día 16 de julio de 2025, van a predominiar los cielos serenos, aunque durante la primera mitad del día habrá intervalos de nubes bajas en el interior de la mitad este, zonas aisladas del litoral norte y extremo sur. Será por la tarde cuando no se descarten los chubascos.

Estas posibles lluvias, que se espera que sean débiles y aisladas, se desarrollarán durante la tarde en el Pirineo y el interior del noreste, debido a las nubosidades que se irán formando a lo largo del día. En áreas de montaña no olvides el paraguas.

En cuanto a las temperaturas máximas, van a mantenerse estables e incluso se espera alguna subida levemente en la zona este, con aumentos más marcados en la mitad oeste de Catalunya. Va a hacer calor, sí, e incluso se van a superar los 35 grados en algunas zonas.

No habrá problemas de visibilidad, que se espera que sea muy buena, y tampoco se espera que haya fuertes vientos. Será flojo y variable por la mañana y por la noche, mientras que predominará el viento suave del sur con algunos golpes moderados.

Donde sí habrá que tener algo más de cuidado con el viento es en el norte del Cap de Creus, donde soplará tramontana con ráfagas fuertes puntuales durante toda la mañana y al final del día. Así que precaución por estas zonas.

La recomendación para hoy

Para hoy, ten mucho cuidado con el calor y con el sol. Evita, en la medida de lo posible, salir al exterior en los horarios de mayor incidencia, no olvides la crema solar y ten en cuenta que las temperaturas subirán en varias zonas. A hidratarse bien durante todo el día.

Además, es posible que te encuentres con algún chubasco débil o moderado por la tarde, así que si no soportas mojarte, no está de más que tengas el paraguas a mano durante el día de hoy, por lo que pueda pasar, aunque no se esperan grandes tormentas ni acumulaciones de agua.