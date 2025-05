¿Es posible compaginar el subsidio para mayores de 52 años con un trabajo?

En España, las personas desempleadas pueden solicitar una prestación económica por haber cotizado durante su vida laboral y, de esta forma, enfrentar las complicaciones para reincorporarse al mercado laboral.

En este contexto, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece un subsidio para mayores de 52 años, una de las ayudas más demandadas debido a las dificultades de este sector de la población para conseguir empleo tras superar esta edad.

La cuantía de esta prestación equivalía al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). No obstante, este 2025 ha aumentado un 3,8%, alcanzando los 500 euros mensuales, aproximadamente. Ahora, tras la reforma de subsidios, los beneficiarios de esta ayuda podrán compaginar la prestación con un trabajo.

Los ciudadanos que reciban el subsidio para mayores de 52 años podrán trabajar y seguir recibiendo la ayuda durante un periodo máximo de 180 días.

Además, la cuantía del subsidio irá decreciendo durante este periodo de tiempo. El cambio tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios, activar la economía y la generación de cotizaciones.

Para solicitar el subsidio para mayores de 52 años los beneficiarios deben cumplir con una serie de requisitos. Los solicitantes deben tener 52 años o más, estar inscritos como demandantes de empleo, haber cotizado un mínimo de 15 años en su vida laboral y no superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional en ingresos mensuales.

En caso de que el trabajo sea a jornada completa, no se podrá compatibilizar salvo que se trate de un caso reconocido antes del 23 de mayo de 2024. En el supuesto de trabajar y acumular 360 días o más de cotizaciones por desempleo no gastadas, no será posible reanudar el subsidio directamente. Después de agotar el parto, tendrá que volver a solicitar el subsidio.