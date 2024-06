¡Ya es posible clonar a tu mascota en España! Esto cuesta crear otro perro o gato idéntico al tuyo

Para la gran mayoría las mascotas son uno más de las familias, algunos dueños hablan de ellas como 'sus hijos' y el vínculo entre ellos es inquebrantable. Por eso afrontar la pérdida de nuestro mejor amigo es algo muy duro de sobrellevar.

Una clínica española ha decidido proporcionar una bizarra solución: puedes clonar a tu perro o a tu gato para que esté contigo toda la vida. Sí, clonar. Como si de la oveja Dolly se tratase, es una práctica que ya se frecuentaba en Estados Unidos y ahora ha llegado a España en esta clínica de Marbella.

Esta práctica que suena más propia de la ciencia ficción se está convirtiendo en una realidad, eso sí, accesible solo para unos pocos. El coste de clonar a tu mascota y sobrellevar el dolor de la pérdida es de 55.000 euros en caso de un perro y 50.000 euros en caso de un gato.

Por el momento únicamente una clínica privada de Marbella ofrece servicios de clonación de mascotas. La demanda de personas que quieren crear de nuevo a sus animales cada vez va en aumento por lo que consideran que el coste se abaratara y será más asequible para el público.

¿Cómo se clona a un animal?

Para poder clonar a una mascota es necesario extraer y preservar el material genético del animal. Una vez obtenido puede crearse una copia genética del animal original. El clon no solo se parecerá a la mascota fallecida también puede heredar características de carácter.

Aunque los genes son los mismos, la personalidad y el comportamiento pueden variar debido a los factores medioambientales y de crianza.

¿Por qué cada vez más dueños quieren clonar a sus mascotas?

Para los dueños de mascotas la posibilidad de crearlos de nuevo les permite mantener viva la memoria de sus compañeros y buscar una solución a la pérdida. Sin embargo, no se pueden obviar las controversias éticas: el clon es idéntico al animal original pero no deja de ser una nueva mascota y los recuerdos y experiencias no pueden crearse de nuevo.

Las redes sociales han jugado un papel crucial en la difusión de esta práctica, con numerosos casos virales que muestran el reencuentro de dueños con clones de sus mascotas fallecidas. Este fenómeno ha generado un debate sobre las implicaciones morales y éticas de la clonación, y cómo estas prácticas podrían influir en nuestra percepción de la vida y la muerte.

Problemas de la clonación

Al duplicar el material genético el nuevo animal podría heredar las mismas enfermedades genéticas de su predecesor. Si la práctica se expande deberán establecerse regulaciones y directrices claras para efectuar la práctica de forma responsable.

Una solución novedosa y costosa para aquellos que no quieren despedirse de sus animales pero que también llega cargada de desafíos éticos y morales.