Si posees esta moneda de 1 céntimo tienes una fortuna: los coleccionistas pagan sumas delirantes por ella

El sector de la numismática ha listado ítems que se revenden por auténticas fortunas en subastas; monedas que valen un dineral a causa de su rareza o por contar con un defecto de fábrica que las convierte en un objeto único a todos los niveles.

Hay que recalcar, además, que esto último es independiente al valor nominal de la propia moneda: algunas de 1 céntimo pueden llegar a costar decenas de miles de euros, tal y como ocurre con aquella de la que hablaremos a continuación.

El artículo en cuestión se corresponde con la moneda de 1 céntimo de euro emitida en Alemania por primera vez en 2002 y diseñada por Rolf Lederborgen, la cual se ha llegado a revender en subastas por hasta 50.000 euros.

Pero, ¿qué es lo que hace que una moneda así valga tanto dinero? La idea de esto último gira alrededor de tres factores concretos y, si una cumple los tres, será extremadamente codiciada por expertos en numismática.

El primero de ellos tiene que ver con el lugar en el que se acuñara. En este sentido, hay que destacar que Alemania tiene cinco casas de la moneda y el lugar desde el que se emitiera la misma influirá en su valor de reventa.

Además de esto, cada moneda posee una fecha concreta de acuñación y hay años en los que se emite un número mucho menor de las mismas en función de la cantidad de ellas que existan en la circulación. Por tanto, si el ítem pertenece a una tirada limitada, valdrá más dinero.

Si a esto le sumamos un posible error de fabricación en la moneda en forma de un exceso de metal o un defecto en alguno de sus detalles tallados, el artículo se podría llegar a vender por cifras superiores a la mencionada un poco más arriba.

Para poder reconocerla, deberás fijarte en su parte anterior. En ella, se refleja una rama de roble, la cual consta como un símbolo de fuerza, estabilidad y continuidad, apareciendo también en los antiguos pfennig alemanes previos al euro.