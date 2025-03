No es PortAventura: Este es el parque temático español que más está triunfando en Europa

Los parques temáticos son una de las mejores opciones de ocio en familia. En Europa, Disneyland Paris es uno de los más conocidos. No obstante, en España tenemos el mejor parque acuático del mundo. Hablamos del Siam Park, en Tenerife, que ha conseguido este galardón por décima vez consecutiva, según el ranking publicado por TripAdvisor.

Este parque acuático se encuentra en Adeje, y ha conseguido la puntuación más alta de los clientes. El Traveller's Choice Awards Best of The Best anuncia cada año los lugares mejor valorados por los viajeros.

En la categoría de Parques Temáticas y Acuáticos, se encuentra el Siam Park de Tenerife. Este reconocimiento tan solo se concede al 1% de los mejores perfiles de la plataforma.

Siam Park también ha sido honrado con el prestigioso European Star Award como mejor parque acuático de Europa, por decimotercera vez consecutiva. La revista Park International Magazine reconoce la excelencia en los parques de atracciones, temáticos y acuáticos en el viejo continente.

Por otra parte, el tobogán Singha de Siam Park ha sido premiado por tercera vez como el mejor tobogán de agua de Europa. Los usuarios han destacado su capacidad de sorpresa y calidad.

La montaña rusa acuática de Siam Park. / ·

No ha sido la única atracción galardonada, ya que la montaña rusa acuática Saifa ha sido reconocida como una de las mejores de Europa en esta categoría.

Desde su apertura en 2008, el conocido 'Reino del Agua' ha recibido cerca de 14 millones de visitantes. Estas cifras consolidan al parque acuático como uno de los destinos preferidos de los turistas que visitan Canarias. Además, los residentes se benefician de un descuento del 50% en las entradas.

Este enero, Xavi Hernández, ex jugador y ex entrenador del FC Barcelona, disfruto de las vacaciones de Navidad en el Siam Park. El campeón del mundo y Europa con la selección española compartió un vídeo en redes sociales visitando el mejor parque acuático del mundo.