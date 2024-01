Portadas del corazón: las pruebas de paternidad de Bertín Osborne y las lágrimas de Fabiola...todo en la revistas de hoy

¿Qué está pasando en la vida de los famosos? Una semana más, las revistas del corazón llegan repletas de exclusivas que como cada miércoles, se adueñan de los kioskos. La vuelta a la rutina después de las festividades navideñas está siendo complicada para algunas de las celebrities más conocidas del panorama español.

Esta semana las revistas del corazón se han centrado en la vida de Bertín Osborne, que a su 69 años, está viviendo la soltería de nuevo, y hasta va a ser padre. En medio de esta vorágine de noticias Fabiola se ha roto a llorar en plena calle.

Semana

La revista Semana opta por la polémica 'Bertín Osborne y las consecuencias de su nueva paternidad'. Semana ha pillado a Fabiola, rompiéndose a llorar en plena calle, es posible que la situación le esté sobrepasando. En la portada queda espacio para el amor, Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz y uno de los grandes amores del cantante, no ha querido dejar de opinar sobre su nueva relación con Mónica Cruz: "Me alegra su felicidad", ha dicho. Una pareja sorpresa del último año que se ha quedado con todas las miradas.

Por otra parte, vuelven a pillar a Tamara Gorro con Ezquiel Garay, recibiendo el Año Nuevo juntos en la nieve, y por supuesto los rumores de reconciliación son cada vez más evidentes.

Diez Minutos

Diez Minutos aparece esta semana con una portada variada. Ocupando casi toda la página, Ortega Cano celebra su cumpleaños con sus tres hijos, feliz y sonriente a sus 70 años se lleva todas las miradas. La polémica de la portada viene servida con Shakira, durante las últimas semanas se ha relacionado a la colombiana con el productor musical Rafael Arcaute, ¿tendrán algo más?

Mientras Alba Carrillo no se corta, y desvela sin filtros sus sentimientos por el empresario Álex Coves: "Me vuelve loca", ha confesado.

¡Hola!

La revista ¡Hola! trae la exclusiva de la Semana: la verdad de Bertín Osborne. El cantante ha hablado con la revista sobre si se va a hacer las pruebas de paternidad y de cómo está viviendo su soltería: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, yo ayudaré", ha dicho en la entrevista. Además, el presentador ha dicho que echa mucho de menos a Fabiola. Veremos en que termina toda esta situación.

En la revista también queda hueco para todos los detalles de uno de los eventos más impresionantes del momento: el bautizó de la bebé de María Pombo, en el que no ha faltado ni un detalle.

Lecturas

La revista Lecturas se centra en el bebé más mediático del año: Luca, el hijo de Christian Gálvez y Patricia Pardo y uno de los embarazos más esperados desde que se supo que estaban esperando a un hijo. Ambos se encuentran muy felices. En el otro lado de la película, Almudena Cid, rehace su vida con su nuevo novio, Gerardo Berodia.

Anabel Pantoja enseña su nuevo piso en Madrid, y Julián Contreras le declara la guerra a su hermano Fran: "Es soberbio, clasista y machista", le ha espetado.