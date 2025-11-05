El Port de Sitges celebra la Navidad con un programa lleno de tradición para toda la familia

El Port de Sitges da la bienvenida a la Navidad con un completo programa de actividades para todos los públicos. Durante las próximas semanas, el puerto se convertirá en un espacio de encuentro y celebración para toda la familia, con el tradicional encendido de luces, el Winter Market —con auténticas propuestas de artesanía y gastronomía local— y la mágica llegada de los Reyes Magos por mar, uno de los momentos más esperados tanto por pequeños como por mayores.

El puerto se ilumina por La Marató de 3cat y para dar la bienvenida a la Navidad

El inicio de la Navidad en el Port de Sitges será el sábado 29 de noviembre, a partir de las 18:00 h, con el encendido oficial de las luces navideñas. El puerto se llenará de luz, color y espíritu festivo en una tarde pensada para disfrutar en familia.

Por primera vez, el encendido de luces se llevará a cabo en colaboración con La Marató de 3cat. Durante la jornada, se impulsará una donación colectiva destinada a La Marató de este año, dedicada a la investigación contra el cáncer. Así pues, el Port de Sitges se iluminará por La Marató y donará los donativos voluntarios recaudados durante la tarde.

Además, los alumnos de la escuela de música de Gemma Casanova acompañarán el acto con un repertorio de villancicos lleno de sensibilidad y emoción, poniendo la banda sonora perfecta al inicio de las fiestas.

El Winter Market celebra su décimo aniversario en el Port de Sitges

El tradicional mercado navideño, organizado por Vinyet Zapater, llega por primera vez al Port de Sitges en una edición muy especial: la de su décimo aniversario. Durante dos fines de semana (13-14 y 20-21 de diciembre), el puerto se transformará en un auténtico pueblo de Navidad, donde más de 30 marcas de artesanía, moda y joyería de autor, entre otras, ofrecerán sus creaciones a los visitantes.

La experiencia mágica para los más pequeños se completará con una actividad inmersiva en la que los niños y niñas podrán conocer a Papá Noel si logran resolver una misión especial.

Este año, además, el Winter Market da un paso adelante en sostenibilidad, incorporando casetas de madera con techos solares que permitirán que la iluminación funcione con energía renovable.

Los Reyes Magos llegarán a Sitges por mar

La mañana del 5 de enero de 2026, el Port de Sitges será el escenario de una de las tradiciones más queridas de Sitges: la llegada de los Reyes Magos por mar. A las 12:30 h, Sus Majestades desembarcarán para compartir su magia con las familias, recoger las cartas de última hora y repartir sonrisas. Una celebración única que combina la esencia marinera de Sitges con la ilusión de la noche más esperada del año.