Por menos de 10 euros, uno de los roscones de Reyes más baratos disponible en Lidl

Quedan pocos días para el día de Reyes. El próximo martes, 6 de enero de 2026, se celebra en España una de las celebraciones más importantes de la Navidad. Durante este día, miles de familias se reúnen alrededor de la mesa para disfrutar uno de los dulces más clásicos.

Este sábado, Lidl se ha adelantado a muchos supermercados poniendo a la venta su Roscón de Reyes. La cadena alemana ha lanzado al mercado una de las opciones más populares de la sobremesa, el roscón de nata.

Este dulce clásico de las navidades tiene un peso de 750 gramos, obteniendo una puntuación alta por sus características. La masa está elaborada con base de trigo, mantequilla y aromas cítricos.

La cobertura del Roscón de Reyes está cubierta con azúcar perlado y fruta escarchada. Además, Lidl cuenta con cinco alternativas desde un precio de 5,19 euros, comenzando por el roscón sin relleno.

A continuación, el roscón de reyes con relleno está disponible en tiendas por 7,49 euros, seguido por el roscón de reyes de dos sobares, por 7.99 euros. Seguidamente, también se encuentra el roscón de Reyes de nata 100% de la marca 'La Cestera', por 8,29 euros.

Por último, la cadena de alimentación Lidl cuenta con una opción premium por menos de 10 euros. Hablamos del roscón biscuit, elaborado con las populares galletas spéculoos y relleno de crema.

Este dulce es una de las comidas más típicas de la Navidad, pensada para todos los públicos. Tradicionalmente, el Roscón de Reyes se come después de la comida, o bien por la mañana con el desayuno.

El roscón también se sirve en otros países como Francia, México, Bélgica y Portugal. En Nueva Orleans (Estados Unidos), también se consume una variante conocida como 'King cake', desde el día de Reyes hasta el Martes de Carnaval.