Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guadalajara - BarcelonaRetraso Guadalajara BarçaGuadalajara - Barcelona horarioTer StegenEquipos clasificados CopaAitana BonmatíPremiados The BestAnder BasurtoFinal NBA CupXavi PascualAudios Caso NegreiraXabi AlonsoFlorentinoParis FC - Barcelona dónde verMercado de FichajesParis Basketball - BarcelonaAbraham GonzálezClasificación LaLigaMbappé PSGDjMaRiiOFigoCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

HOGAR

No pongas la calefacción a 19 grados: esta es la temperatura que recomiendan los expertos

¿Cuál es la temperatura ideal para la calefacción? Unos expertos han acabado con el mito de los 19 grados.

Imagen de Calefacción

Imagen de Calefacción

Álex Pareja

Álex Pareja

Llega el frío y con él la necesidad de poner la calefacción en casa... pero siempre con un ojo en la cartera, claro. Muchos siguen la antigua norma de los 19 grados para ahorrar, pero los expertos revelan que esta recomendación está obsoleta y puede ser contraproducente.

La temperatura para ahorrar de verdad

La regla de los 19 grados data de los años 70, en plena crisis del petróleo, cuando las casas tenían un aislamiento muy pobre y el objetivo era solo cortar gastos sin pensar en bienestar. Hoy, con hogares más eficientes y mejores sistemas, especialistas como Nick Barber y Brad Roberson insisten en que esa cifra provoca incomodidad, llevando a usar extras como mantas o calefactores que disparan la factura.

Estudios confirman que 20 grados en zonas clave ofrecen un confort óptimo para estar tranquilamente en casa, evitando, además, problemas como moho o condensación que pueden generar otros problemas a largo plazo.

La clave está en la calefacción por zonas, abandonando la uniformidad: salones a 20 grados, dormitorios entre 16 y 18 para dormir mejor, baños cerca de 22 tras la ducha, y pasillos en 17. Los termostatos inteligentes permiten programarlo todo, ahorrando hasta un 15% anual pese a que cada grado extra sube el consumo un 7%, ya que se reduce el tiempo total de uso.

Para maximizar el ahorro sin sacrificar calidez, sellar rendijas en puertas y ventanas con burletes o toallas, abrir persianas de día para el sol y cerrarlas de noche, colocar reflectores tras radiadores, alfombras en suelos fríos, cerrar habitaciones vacías, y optar por ropa abrigada o cocinar para aprovechar el calor residual.

Noticias relacionadas y más

Este enfoque de los expertos demuestra cómo el mito del ahorro con la calefacción puede transformarse en una estrategia real de eficiencia, equilibrando comodidad y factura en la era actual con viviendas más modernas. Para dudas, consulta expertos en eficiencia energética, considerando el aislamiento de tu hogar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jorge Rey lanza una nueva alerta: una fuerte 'DANA' va a llegar en las próximas horas
  2. Una influencer desvela cómo un famoso futbolista intentó ligar con ella: 'Es penoso
  3. Requisitos para la ayuda de hasta 1.739 euros al mes de la Seguridad Social si tienes entre 23 y 65 años
  4. Confirmado por la Seguridad Social: estos pensionistas podrían perder la paga si no presentan este documento antes del 31 de marzo
  5. Nacho Cano no se corta: qué pasaría en España con Ayuso como presidenta y su duro mensaje a Pedro Sánchez
  6. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, lo aclara: 'Ni carnet de pensionista ni tarjeta de discapacidad
  7. Precio del euríbor hoy, 15 de diciembre de 2025: la cuota sigue subiendo sin frenos y preocupa a los hipotecados
  8. El economista Gonzalo Bernardos lo tiene claro sobre la vivienda: 'La única posibilidad es comprar

Abraham Mateo, invitado de 'El Hormiguero' en su mejor momento: cumple 20 años de carrera

Abraham Mateo, invitado de 'El Hormiguero' en su mejor momento: cumple 20 años de carrera

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del martes 16 de diciembre de 2025

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del martes 16 de diciembre de 2025

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del martes 16 de diciembre de 2025

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del martes 16 de diciembre de 2025

Los premios Áreajugones by SPORT reconocen el talento y el éxito del mejor entretenimiento audiovisual y 'gamer'

Los premios Áreajugones by SPORT reconocen el talento y el éxito del mejor entretenimiento audiovisual y 'gamer'

Las impresionantes imágenes de Badalona tras las lluvias torrenciales: inundaciones, metro cerrado y caos en las calles

Las impresionantes imágenes de Badalona tras las lluvias torrenciales: inundaciones, metro cerrado y caos en las calles

Con este truco, distinguirás si una baliza V16 es homologada o falsa

Con este truco, distinguirás si una baliza V16 es homologada o falsa

No pongas la calefacción a 19 grados: esta es la temperatura que recomiendan los expertos

No pongas la calefacción a 19 grados: esta es la temperatura que recomiendan los expertos

El truco de una pescadera para descongelar el marisco esta Navidad

El truco de una pescadera para descongelar el marisco esta Navidad