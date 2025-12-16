No pongas la calefacción a 19 grados: esta es la temperatura que recomiendan los expertos

Llega el frío y con él la necesidad de poner la calefacción en casa... pero siempre con un ojo en la cartera, claro. Muchos siguen la antigua norma de los 19 grados para ahorrar, pero los expertos revelan que esta recomendación está obsoleta y puede ser contraproducente.

La temperatura para ahorrar de verdad

La regla de los 19 grados data de los años 70, en plena crisis del petróleo, cuando las casas tenían un aislamiento muy pobre y el objetivo era solo cortar gastos sin pensar en bienestar. Hoy, con hogares más eficientes y mejores sistemas, especialistas como Nick Barber y Brad Roberson insisten en que esa cifra provoca incomodidad, llevando a usar extras como mantas o calefactores que disparan la factura.

Estudios confirman que 20 grados en zonas clave ofrecen un confort óptimo para estar tranquilamente en casa, evitando, además, problemas como moho o condensación que pueden generar otros problemas a largo plazo.

La clave está en la calefacción por zonas, abandonando la uniformidad: salones a 20 grados, dormitorios entre 16 y 18 para dormir mejor, baños cerca de 22 tras la ducha, y pasillos en 17. Los termostatos inteligentes permiten programarlo todo, ahorrando hasta un 15% anual pese a que cada grado extra sube el consumo un 7%, ya que se reduce el tiempo total de uso.

Para maximizar el ahorro sin sacrificar calidez, sellar rendijas en puertas y ventanas con burletes o toallas, abrir persianas de día para el sol y cerrarlas de noche, colocar reflectores tras radiadores, alfombras en suelos fríos, cerrar habitaciones vacías, y optar por ropa abrigada o cocinar para aprovechar el calor residual.

Este enfoque de los expertos demuestra cómo el mito del ahorro con la calefacción puede transformarse en una estrategia real de eficiencia, equilibrando comodidad y factura en la era actual con viviendas más modernas. Para dudas, consulta expertos en eficiencia energética, considerando el aislamiento de tu hogar.