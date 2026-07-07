Ni poner el aire acondicionado a 18 grados ni el ventilador: esta es la función que mejor combate el calor en casa

Poner el aire acondicionado al mínimo no siempre es la mejor solución para combatir el calor. En muchas ocasiones, el verdadero responsable de la sensación de bochorno no es la temperatura, sino el exceso de humedad. Para estos casos, la mayoría de equipos incorporan una función poco conocida que puede mejorar el confort y, además, reducir el consumo eléctrico: el modo DRY, también conocido como modo deshumidificador.

Esta opción, presente en la mayoría de los aparatos de aire acondicionado, suele identificarse con el icono de unas gotas de agua en el mando a distancia. Su funcionamiento es diferente al del modo frío convencional. En lugar de centrarse en bajar la temperatura de la habitación, su objetivo principal es eliminar el exceso de humedad del ambiente, haciendo que la sensación térmica sea más agradable.

Cuando se activa el modo DRY, el equipo ajusta automáticamente el funcionamiento del ventilador y del compresor para condensar la humedad del aire y expulsarla al exterior. Como consecuencia, aunque la temperatura apenas descienda unos grados, el ambiente resulta mucho menos pesado y el cuerpo puede regular mejor su temperatura al facilitar la evaporación del sudor.

Este modo resulta especialmente recomendable en jornadas con mucha humedad, como las habituales en zonas costeras, durante días nublados o después de episodios de lluvia. También puede ser una buena alternativa en primavera y otoño, cuando el calor no es extremo, pero el exceso de humedad provoca una sensación de incomodidad constante.

Además del confort, utilizar el modo deshumidificador puede traducirse en un menor consumo energético. Al no exigir un esfuerzo continuo para enfriar la estancia al máximo, el compresor trabaja con menor intensidad en determinadas circunstancias, lo que puede contribuir a reducir la factura de la luz.

Sus beneficios también se extienden al estado de la vivienda y a la salud. Mantener unos niveles adecuados de humedad ayuda a prevenir la aparición de moho y hongos en paredes y techos, dificulta la proliferación de ácaros y otros alérgenos, y protege muebles de madera, armarios y tejidos frente a los efectos de la humedad y los malos olores.

Eso sí, el modo DRY no sustituye al modo frío cuando las temperaturas son muy elevadas. Si en el exterior se alcanzan valores extremos, el sistema de refrigeración convencional seguirá siendo la mejor opción para reducir la temperatura interior.

Aprender a distinguir cuándo conviene enfriar y cuándo basta con deshumidificar permite sacar un mayor partido al aire acondicionado. En situaciones de bochorno, activar el modo DRY puede ser suficiente para disfrutar de una sensación de frescor más natural, mejorar la calidad del aire y optimizar el consumo energético del hogar.