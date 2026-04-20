La DGT confirma la fecha de fin de uso de la baliza V-16: el dispositivo homologado tiene fecha de caducidad

Desde el 1 de enero, la baliza V-16 ha sustituido definitivamente a los triángulos de emergencia. En caso de avería, debe colocarse sobre el capó para señalizar el vehículo sin necesidad de que el conductor salga a la calzada, lo que reduce notablemente el riesgo de atropello.

La DGT recuerda que este dispositivo integra en su interior todos los elementos necesarios para su funcionamiento, incluido el sistema de comunicaciones, sin depender de aplicaciones móviles ni de dispositivos externos

Además, las compañías telefónicas no cobrarán ninguna cuota por la conectividad, ya que la legislación exige una disponibilidad mínima de 12 años, cuyo coste está incluido en el precio de venta. La baliza incorpora una fecha de caducidad visible tanto en el envase como en el propio aparato, un detalle que los usuarios deben revisar periódicamente.

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La V-16 funciona mediante una fuente de alimentación interna que varía según el modelo: algunos utilizan pilas alcalinas no recargables, mientras que otros incorporan baterías de litio recargables por USB.

En todos los casos, la normativa exige que el dispositivo garantice al menos 30 minutos de funcionamiento continuo tras su activación y una autonomía mínima de 18 meses en reposo. Cuando la batería se agote, el usuario solo debe sustituir las pilas, generalmente del tipo AAA, un proceso sencillo que no requiere asistencia técnica.

"La baliza V16 funciona gracias a una fuente de alimentación interna que puede variar en función del modelo adquirido. Algunos utilizan pilas alcalinas no recargables y otros llevan baterías de litio recargables por USB. En todos los casos, deben garantizar un mínimo de 30 minutos de funcionamiento continuo tras la activación. Además, tal y como indica la normativa que lo regula, deben tener una autonomía mínima, en reposo, de 18 meses", explica la DGT.

La legislación afirma que tiene una disponibilidad de conectividad mínima de 12 años, cuyo coste ya está contemplado en el precio de venta del V16.

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La DGT insiste

La combinación de nuevos radares, mayor vigilancia y la implantación definitiva de la baliza V-16 marcará un antes y un después en la seguridad vial durante una de las épocas con más desplazamientos del año.

La DGT insiste en que este dispositivo no solo mejora la visibilidad del vehículo averiado, sino que también protege al conductor, que ya no necesita caminar por la carretera para colocar los triángulos.

Con estas medidas, Tráfico busca reforzar la prevención y reducir los riesgos en un periodo especialmente sensible.