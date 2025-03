Pon un papel higiénico en la nevera y despídete de las humedades: El truco que recomiendan los expertos

El papel higiénico o de váter es algo que todos tenemos en casa, pues su uso es universal y necesario en muchos momentos del día. Aunque el uso principal común es conocido por todos, también puede servir para otras cosas, como han destacado recientemente en los informativos de Antena 3.

"Se ha demostrado que si colocamos un rollo de papel higiénico en el interior de la nevera...", arranca su explicación la presentadora, Mabel Redondo, desde el plató antes de comentar los beneficios de esta práctica, que también ha contado con algunas respuestas en la publicación donde se rescata la noticia, en las redes sociales del programa.

"Evitará el exceso de humedad, los malos olores, ayudará a conservar en mejor estado los alimentos y nos ayudará a ahorrar energía", revela la periodista, que apela a los expertos para sustentar la teoría. Así, la práctica mencionada puede contribuir a "evitar la aparición de hongos y bacterias en los alimentos".

Una persona coge un poco de papel higiénico. / Freepik

"El rollo de papel higiénico es absorbente. Se obtiene una reducción significativa del nivel de humedad que hay dentro de la nevera", confirma uno de los expertos que se han destacado previamente. El profesional también destaca que "un ambiente húmedo facilitará la aparición de hongos y la proliferación de determinadas bacterias", aunque sin olvidar de los beneficios como 'ambientador' del frigorífico.

Sin embargo, el experto apunta a que "no debe de haber hielo en la nevera", así que explica que "si lo hay, lo que hace es una ineficiencia del gasto energético". Para conseguir la efectividad completa solamente es necesario usar un papel nuevo, sin contaminar y ubicarlo "en la parte trasera", "no debe tener contacto con los alimentos" y se debe cambiar cuando "el papel se ha impregnado de suficiente humedad", es decir, "cada dos o tres semanas".

Los comentarios no se han hecho esperar y destacan algunos de los más sarcásticos: "No tengo ni espacio para la carne picada en el congelador, estoy como para meter papeles higiénicos y toallitas húmedas, lo que me faltaba", dice uno. Otros recuerdan que se consigue lo mismo con "un vaso con un poco de bicarbonato" y que "no hace falta tanto rollo".

Por otro lado, algunos destacan que el carbón también puede ser útil para conseguir la misma función, y siempre hay quien se acuerda de la clase política, independientemente del tema que se trate: "Otros países están avanzando en todo y aquí con pan y circo siempre haciendo el ridículo y los políticos igual", escribe.