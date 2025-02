'Polònia' se burla del Real Madrid con su nuevo gag: 'Madrid English: habla inglés y arbitra bien'

'Polònia' es uno de los programas más importantes en la programación de la televisión pública de Catalunya, TV3. El formato se centra en ironizar situaciones políticas y parodiar a figuras políticas en pequeños gags. Además, se utiliza el humor para contextualizar la situación de la política catalana y española.

El formato fue un éxito desde que se emitió en 2006, lo que llevó a TV3 a crear un programa similar, 'Crackòvia', pero relacionado con el fútbol, concretamente con el FC Barcelona, Real Madrid y Espanyol. No obstante, en 2014 se dejó de emitir y desde entonces algunas escenas sobre el equipo culé o merengue se recrean en el 'Polònia'.

En los últimos días, la actualidad en el mundo del fútbol español pasa por la expulsión de Jude Bellingham tras decir a Munuera Montero, colegiado del encuentro entre Real Madrid y Osasuna, el término "fuck off", que significa "vete a la mierda" o "no me jodas", según recoge el diccionario de inglés de Cambridge.

Después de todo el ruido mediático que ha generado esta declaración de intenciones del jugador inglés, el programa de humor satírico de TV3 ha decidido hacer un gag para que todo el mundo hable a la perfección inglés como los jugadores del Real Madrid.

La escena se trata de 'Madrid English: habla inglés y arbitra bien'. Un formato, presentado por Florentino Pérez, interpretado por Jordi Ríos, que empieza con un mensaje claro y eficaz: "Chicos, por fin podréis aprender inglés y hablar como vuestros jugadores favoritos del Real Madrid con casos prácticos".

En este programa se puede aprender inglés, ya que es vital para ser árbitro en la máxima categoría del fútbol español: "Aprender inglés es vital para tener buen futuro. Sobre todo si quieres seguir arbitrando en Primera División".

A continuación, el árbitro se pregunta dónde está la estación de tren con un inglés muy bueno, aunque el programa traduce esta frase con la siguiente cuestión: "¿Disculpe, sabe si el Barcelona ya ha sido condenado por haber comprado a los árbitros?".

La respuesta es "I don't know motherfucker" (no lo sé hijo de p*ta). Otra vez, el formato de TV3 se equivoca en la traducción y expresa que "no lo sé, buen hombre. Espero que pronto, puesto que se trata del escándalo más grave del mundo moderno y solo por eso ya merecen una sanción ejemplar".