El politólogo Pablo Simón pone fin al debate: Esta ha sido la peor época para ser joven en España

España es uno de los países en el que la edad de emancipación es más alta de toda Europa. Según el informe 'Young people leaving their home, 2024' publicado por Eurostat, no es hasta los 30 años que los jóvenes de hoy empiezan a vivir de forma autónoma, situándonos como la sexta nación que más tarda después de Croacia, Eslovaquia, Grecia, Serbia e Italia.

La media del continente, sin embargo, se sitúa sobre los 26,3 años y los que más pronto salen del nido son los nórdicos, como Finlandia (21,4 años), Dinamarca (21,7 años) o Suecia (21,9 años). Por eso, muchos jóvenes de hoy tienden a pensar que la vida actual es más complicada que la que tuvieron sus padres, un pensamiento que podría darse por válido según estos indicadores.

El politólogo Pablo Simón ha decidido poner voz a esta situación y ha reflexionado sobre la situación actual de la gente más joven en nuestro país, intentando dar respuesta a la eterna pregunta: ¿Qué generación lo ha tenido más difícil?

Un joven fotografía pisos en una agencia inmobiliaria de Pontevedra. / RAFA VAZQUEZ

La premisa es clara: "A igual esfuerzo, ¿un joven español de los 80 tenía una recompensa mayor que la que tiene uno de 2025?", preguntaba el presentador de 'Hora 25' de la Cadena SER, Aimar Bretos.

En realidad, la respuesta no es tan fácil, pero esta claro que al tendencia del bienestar ha ido decayendo: "Los que eran jóvenes en los 70 son los que tuvieron más prima. La Generación X, nos olvidamos mucho de ella, porque como la milenial (que es la mía) somos tan lloricas, ocupamos todo el espacio", apunta irónicamente el experto.

Sin embargo, reconoce que las personas nacidas entre 1965 y 1981, años que engloba el término, también tuvo que pasar lo suyo: "Se comió la heroína, se comió el paró, la desindustrialización... fueron crisis importantes", indica Simón. Por su parte, los 'milenials' han vivido una realidad bastante parecida: "Se han comido también su propia crisis, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria", resalta sobre su propia generación.

Bloque de 56 pisos para jóvenes que se han levantado con hormigón y madera en las Casernes de Sant Andreu (Barcelona). / MANU MITRU

Finalmente, los 'Z', los actuales jóvenes, "es que ni siquiera se acuerdan de lo que es la bonanza". El motivo, apunta, es la depreciación de los sueldos en comparación con el aumento del coste de vida: "Yo recuerdo lo que era que pusieras paredes de ladrillo en España a 2.500 euros al mes... Hablábamos del mileurismo como algo que era una crítica a salarios bajos".

Por lo tanto, a la práctica, "los salarios son más bajos ahora", un factor determinante que propicia que "la capacidad de emancipación sea menor" en la actualidad que tiempo atrás. Los datos corroboran esta afirmación, ya que en 2013 los jóvenes se iban de casa a los 28,9 años, según los mismos datos del Eurostat.

El problema de las pensiones

Además de este factor, desde el programa también se fijan en otro de los grandes problemas futuros de la sociedad española: el deterioro del saldo disponible en la hucha de las pensiones.

Sobre el tema, muchos expertos han indicado que la tendencia apunta a que en unos años no sea posible sostener el mismo sistema que ha existido hasta ahora y es uno de los temas que potencialmente pueden generar más problemas de aquí a pocos años si no se consigue revertir la situación.

Unos jubilados juegan a la petanca. / El Periódico

"Estamos viviendo un proceso de crisis y reforma de los estados de bienestar", añade Simón. El politólogo resalta que "hay una crisis de fiscalidad" que hace que la recaudación se haya reducido alarmantemente.

Por otro lado, expone un ejemplo que trata de explicar de qué manera se ha complicado todo en cuanto al acceso a los mejores sueldos: "Cuando solo tenías que extender la educación y que llegara a todas las capas, era suficiente. Ahora sabemos que el marcador de clase está en el máster o los idiomas".

Termina la exposición con un ejemplo evidente al alcance de todos, que "la pobreza se ha vuelto más compleja. En los 80 el rostro de un pobre en España era el de una mujer mayor que tenía que tener acceso a una pensión no contributiva porque no había cotizado. A partir de la crisis del 2008 empezamos a ver que tenemos en torno al 30 o 34% de nuestros jóvenes y niños en riesgo de exclusión social", sentencia Simón.

En conclusión, la vida actual es más compleja que la que tuvieron algunas de las generaciones previas, pero no por ello significa que lo tuvieran más fácil, ya que cada época ha tenido sus propios problemas coetáneos. Sin embargo, la tendencia mostrada por algunos de los indicadores más determinantes apuntan a un empobrecimiento generalizado de la sociedad