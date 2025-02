Este político se cuela en 'La Revuelta' y asegura protección a David Broncano: "Si se meten contigo..."

David Broncano se ha convertido en uno de los nombres más cotizados de la televisión en España gracias a su saber hacer como presentador de 'La Revuelta', que se emite cada día en RTVE, en la franja del access prime time y que compite con 'El Hormiguero'. Se caracteriza por su humor ácido que no deja títere con cabeza y por su secretismo acerca de los invitados que se presentarán en cada entrega, siendo Jorge Martín el que más problemas les ha llevado, por un lío con su principal competidor.

Durante el programa de hoy, que está dirigido por el también humorista, Ricardo Castella y cuenta con la colaboración del músico Grison, ha ocurrido una anécdota que el presentador de Jaén no se esperaba: la presencia de un perfil político entre el público del Teatro Príncipe Gran Vía, donde se graba el formato.

Se trataba, además, de un perfil realmente alejado de la ideología de Broncano, quien siempre se le ha presupuesto una ideología de izquierdas. Hablamos, ni más ni menos, que del exdiputado del Congreso y Vicesecretaro general de Ciudadanos, Edmundo Bal. "¿Candidato de qué era, de UPyD?", preguntaba el jiennense en broma, ante la sonrisa del exintegrante del partido naranja.

Un seguro por si "se meten contigo"

Tras una segunda broma de Broncano, donde le soltaba que los políticos no son capaces de dejar ir según que cosas, como el escaño o el micro, en este caso, Bal comentaba que realmente ya no es político, sino que es un abogado del Estado que se encarga de velar por lo intereses de las empresas públicas: "Somos los abogados de Televisión Española", le revelaba. Respecto a la salud actual de su expartido, del cual fue expulsado, según ha comentado, "es como una asociación de vecinos", pues no se presenta a las elecciones pero sí que continúa existiendo.

Antes de terminar con el tema, Bal revelaba que no pretende volver a presentarse, ante la pregunta del presentador acerca de si "amenazaban con presentarse a algo". En este sentido, Bal comentaba que personalmente, "no amenaza a nadie", sino que se dedica a defender las empresas públicas. De hecho, el expolítico y abogado le ha lanzado una propuesta que ha sacado una sonrisa al de Jaén: "A ti no porque tienes una productora, pero a tu parte sí. Si se meten contigo llámame", le soltaba por si algún día se encuentra con un problema legal.