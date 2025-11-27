Policías Nacionales verán su nómina subir: así quedarían los salarios tras la nueva subida

La Policía Nacional será uno de los colectivos de funcionarios que verá un incremento significativo en sus nóminas después de confirmarse la aprobación de la subida salarial para empleados públicos, que contempla un aumento del 2,5% inmediato y un marco retributivo que sumará un 11,5% entre 2026 y 2028.

Considerada como una de las medidas estrella impulsada por el Gobierno mediante real decreto-ley, permitirá que los casi 70.000 agentes de Policía Nacional noten la diferencia antes de recibir la paga extraordinaria de diciembre, un refuerzo económico importantísimo, especialmente tras años de parón salarial y pérdida de poder adquisitivo.

Actualmente, los salarios base en la Policía Nacional oscilan entre 1.810 y 3.210 euros mensuales, dependiendo del rango. Con la subida del 2,5% pactada para una aplicación inmediata, estas cifras pasarán a:

Policía de categoría básica (tramo bajo: 1.810 euros - > 1.855,25 euros / trabjo alto: 2.010 euros -> 2.060,25 euros).

(tramo bajo: 1.810 euros - > 1.855,25 euros / trabjo alto: 2.010 euros -> 2.060,25 euros). Oficial de Policía : 2.210 euros --> 2.265,25 euros.

: 2.210 euros --> 2.265,25 euros. Subinspector : 2.310 euros - > 2.367,75 euros.

: 2.310 euros - > 2.367,75 euros. Inspector : 2.610 euros -> 2.675,25 euros.

: 2.610 euros -> 2.675,25 euros. Comisario : 3.010 euros -> 3.085,25 euros.

: 3.010 euros -> 3.085,25 euros. Comisario Principal: 3.210 - > 3.290,25 euros.

A estas cifras se suman complementos por peligrosidad, nocturnidad, destino y antigüedad, que pueden elevar el salario de algunos Policías Nacionales entre 300 y 800 euros adicionales al mes.

Aunque estos complementos se actualizarán de forma escalonada según la administración, el efecto más inmediato será sobre el salario base, reflejándose de forma directa en la próxima nómina.

El Gobierno estima que cada punto de subida salarial para todo el funcionariado supone unos 2.000 millones de euros, por lo que el 2,5% inicial representará un esfuerzo presupuestario cercano a los 5.000 millones.