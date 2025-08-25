La Policía ofrece 12.000 euros por dar con este fugitivo británico en España

Atención: si vives en la provincia de Málaga o Cádiz, puedes ser de gran ayuda para la Policía Nacional. Las autoridades han emito un llamamiento urgente a la ciudadanía con el objetivo de intentar encontrar a Kevin Parle, uno de los fugitivos más buscados de Reino Unido, quien podría estar oculto en algún punto de la Costa del Sol. Si eres capaz de aportar información fiable que ayude a su detención, la recompensa asciende a 10.000 libras (casi 12.000 euros al cambio).

Parle, hombre de 45 años y 1,95 metros de altura, es considerado por las autoridades británicas un individuo peligroso que lleva casi 20 años en busca y captura. La Policía lo relaciona con dos asesinatos cometidos en la ciudad de Liverpool allá por principios de los 2000.

El primer crimen ocurrió en junio de 2004, cuando el fugitivo supuestamente mató a Liam Kelly, un joven de tan solo 16 años, en un ajuste de cuentas por una deuda que apenas superaba las 200 liras.

Un año más tarde, en 2005, Parle habría asesinado a Lucy Hargreaves, de 22 años, mientras dormía en su domicilio. Acto seguido, su vivienda quedó destrozada por las llamas en un intento de borrar todo tipo de pruebas.

Kevin Parle nunca fue condenado, pero las autoridades británicas sí que vinculan al fugitivo con este segundo asesinato: su localización podría ayudar a esclarecer lo ocurrido y permitir que la familia de la asesinada descanse en paz.

Durante estas 2 décadas, Parle ha conseguido evadir la justicia, convirtiéndose en uno de los fugitivos más escurridizos a nivel europeo. Ahora, la Policía Nacional de nuestro país advierte que el sospechoso podría estar llevando una vida aparentemente normal en zonas de Málaga o Cádiz, mimetizándose con la población británica que vive allí durante buena parte del año.

Las autoridades españolas y británicas insisten: la colaboración ciudadana es imprescindible para lograr la detención de un fugitivo que ya ha hecho historia.