La Policía Nacional pone en alerta a España con la estafa del 'vishing': "¡Cuidado!"

La era digital ha aportado numerosas ventajas a la sociedad, pero también ha traído inconvenientes, como las estafas a través de internet, las cuales han aumentado en los últimos años. Por ello, es esencial que la gente sea consciente de que existen muchos fraudes en línea.

Ahora, la Policía Nacional ha lanzado un aviso en TikTok sobre una nueva estafa que se está extendiendo por toda España. En este caso, los ciberdelincuentes se aprovechan de las víctimas mediante llamadas telefónicas, con las que buscan engañarlas y obtener información o dinero.

Se trata de la estafa del 'vishing', un tipo de fraude que utiliza llamadas telefónicas para suplantar la identidad de personas u organizaciones de confianza, como bancos o empresas.

El objetivo es claro: engañar a la víctima para que revele información sensible, como contraseñas, datos bancarios o códigos de seguridad.

La agente compartió cómo actúan los ciberdelincuentes: "Te llama diciendo que son del banco y te piden tu contraseña. "¡Cuidado, podría ser 'vishing'!".

Además, la Policía Nacional compartió el mensaje que recibe la víctima en su teléfono antes de ser estafada: "Tu cuenta ha sido limitada temporalmente por necesidad de informaciones adicionales, llama a la línea dedicada 613 XXX XXX".

No queda ahí, ya que en el contenido de la llamada es el siguiente: "Hemos detectado movimientos sospechosos del banco, confirmen su DNI y el código que acaba de recibir por SMS para bloquear la tarjeta".

La agente confirmó que "el banco nunca te pedirá tu pin ni códigos". Por ello, recomendó que "si dudas, cuelga y llama al número oficial que aparezca en la web". También expuso que es clave activar la verificación.