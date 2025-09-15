La Policía Nacional pone en alerta a España con esta nueva estafa: "Revisa siempre las operaciones"

Gran parte de la sociedad española está sumergida en la era digital, debido a que conlleva muchas ventajas, pero también inconvenientes. En los últimos años, se han registrado un aumento significativo de las estafas a través de internet. Por ello, es esencial que la gente sea consciente de que hay muchos timos presentes.

Ahora, la Policía Nacional ha lanzado un aviso a través de sus canales de comunicación sobre una nueva estafa que está circulando por toda España. En esta ocasión, los ciberdelincuentes se aprovechan de todas aquellas personas que están vendiendo un coche a través de internet.

El agente empieza explicando cómo actúan de inicio para extraerte el dinero: "Después de publicar el anuncio te llama un interesado y te dice: 'Quiero reservarte el coche'". No solo se quedan ahí, ya que comenta que vive en la misma ciudad y que tiene mucha prisa para quedarse con el vehículo.

El primer objetivo que tienen es "ganarse la confianza". Tras hablar con él, hay un momento en el que te escribe para decirte que "necesita un justificante en el trabajo para enseñarlo al jefe y poder concertar la cita".

"Mientras habla contigo por teléfono, te dice que te va a enviar un bizum como señal de pago para reservar el coche", advierte el agente de la policía.

En ese momento de la llamada es cuando los ciberdelincuentes aprovechan para robarte el dinero, ya que "en vez de recibir el dinero, es el quién te lo está solicitando".

Por ello, el agente de seguridad comparte que es fundamental revisar "siempre las operaciones con bizum y estate atento antes de darle a aceptar. No seas víctima de las prisas y si tienes dudas, denuncia".

Con este consejo, la Policía Nacional busca frenar en seco este tipo de estafas y evitar que más ciudadanos españoles caigan en la trampa, ya que en los últimos días se ha registrado un notable aumento de estos casos.