La Policía Nacional pone en alerta a España: "No cedas al chantaje"

No cabe duda de que la mayoría de los ciudadanos están sumergidos en la era digital, debido a que conlleva muchas ventajas, pero también inconvenientes. En los últimos tiempos, se ha registrado un aumento significativo de las estafas a través de internet.

Hoy en día, cada vez hay más 'ciberdelincuentes' por lo que la sociedad española debe ser consciente de que hay muchos timos presentes. Por este motivo, es crucial estar siempre alerta para no caer en la trampa.

Ahora, la Policía Nacional ha lanzado un aviso a través de sus canales de comunicación por si estás viviendo un chantaje después de enviar alguna fotografía íntima.

"Nos contarías si te están amenazando con publicar tus fotos íntimas. Si alguien te solicita imágenes de contenido íntimo a través de internet o te extorsiona con ello...", empieza diciendo la agente.

No duda en aclarar que "no cedas al chantaje". Por ello, argumenta que es esencial "acudir a un adulto de confianza, padres, profesores", para solventar el problema.

También, recomienda "acude a nosotros y te ayudaremos". Asimismo, expone que hay que estar muy atento para evitar este tipo de chantajes a través de redes sociales: "No todo el mundo dice ser quien es en redes sociales".

La solución que otorga es que "no agregues a personas que no conozcas y no te creas todo lo que te dicen". Un consejo que hará que muchos ciudadanos españoles no caigan en la trampa de estos ciberdelincuentes.

Si alguien te solicita #imágenes de contenido íntimo a través de #Internet o te extorsiona con ello⬇️



❌No cedas al #chantaje❌



Acude a nosotros 👮



➡️ Te ayudaremos#SomosTuPolicía pic.twitter.com/GdG6GdFHU5 — Policía Nacional (@policia) July 6, 2025

"No compartas imágenes privadas o comprometedoras a través de redes sociales", acaba señalando la agente en el vídeo.