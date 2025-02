La Policía Nacional detiene a Mónica Cervera, actriz de 'La Que Se Avecina' y nominada a un Goya

La actriz malagueña, Mónica Cervera, fue detenida por la Policía Nacional el lunes 17 en Marbella, localidad en la que reside. Según apuntan las fuentes, tenía una reclamación judicial pendiente en la ciudad en la que fue arrestada debido a un delito contra el patrimonio, comenta el medio Canal Málaga, aunque no han trascendido más detalles acerca de los hechos imputados.

Ahora, la actriz se encuentra en prisión de forma provisional en el centro penitenciario de Alhaurín el Grande, hasta que se le permita pasar a disposición judicial, cosa que no tendría que tardar demasiado tiempo en ocurrir. La historia de Cervera es una clara caída a los infiernos, pues pese a arrancar su carrera en lo más alto, poco a poco fue apagándose hasta terminar durmiendo en la calle: "No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado", comentaba a la revista Semana al respecto, que dio a conocer su situación en 2016.

La actriz estuvo nominada al Goya a la Mejor actriz revelación en 2005 gracias a su papel en el filme de humor negro, 'Crimen ferpecto', dirigido por Álex de la Iglesia, aunque finalmente se llevó la estatuilla Belén Rueda por 'Mar adentro'. Sin embargo, su papel más recordado es el que tuvo en 'La Que Se Avecina', donde se puso en la piel de Marijose Rivas, la hermana de Amador, a partir de la séptima temporada. El personaje aparecía con la intención de quedarse en herencia con la casa de su madre y que destacaba por ser muy poco agraciada.

Además de su participación en la icónica serie de televisión y de su nominación, también ha participado en películas como 'Hongos' o '20 centímetros', aunque se encontraba lejos del mundo de la interpretación desde 2016, cuando participó en su último proyecto.