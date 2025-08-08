Suscripción

sport

Directos

VIAJAR

La Policía Nacional avisa: miles de turistas españoles no podrán entrar a su país de destino y serán devueltos si les pasa esto

Los agentes alertan de que utilizar un DNI o pasaporte extraviado y luego recuperado puede impedir tu entrada a otros países

Un pasaporte español.

Un pasaporte español. / Shutterstock

Luis Miguel Mora

Cuando preparas tu maleta, sueles organizar todo con cuidado, pero hay algo fundamental que a menudo olvidamos: los documentos de identificación. ¿Cuántas veces te has encontrado buscando desesperadamente tu DNI o pasaporte justo antes de subirte a un avión o a un tren?

Estos documentos son esenciales para viajar, ya que sin ellos no podrás entrar a muchos países. Por eso, la Policía Nacional ha emitido un recordatorio para quienes planean salir de vacaciones este verano, para que puedan disfrutar de un viaje sin contratiempos.

Los agentes han aclarado el error que cometen muchos turistas y que graves consecuencias. Algunas personas usan un DNI o pasaporte que previamente ha sido denunciado como perdido o robado. 

Según explican, en el momento en que una persona acude a comisaría a denunciar el extravío o sustracción de su documento de identidad, dicho documento queda automáticamente anulado y sin ningún valor jurídico. Esto significa que, aunque posteriormente lo encuentres, ya no es válido para viajar ni para identificarte legalmente.

Un error que arruinará tus vacaciones

El problema viene cuando tras recuperar el documento perdido, muchos viajeros deciden seguir utilizándolo para viajar, sin saber que en la base de datos de la Policía Nacional figura oficialmente como sustraído o perdido. Esto puede provocar un serio contratiempo al llegar al país de destino.

Los agentes fronterizos del país al que viajes comprobarán la validez del documento en sus sistemas, y si detectan que está anulado, te impedirán la entrada.

Si pasa esto, el viajero será obligado a regresar a España en el primer vuelo disponible y tendrá que permanecer en la zona internacional de tránsito del aeropuerto, lo que podría suponer una espera de varios días.

Noticias relacionadas y más

Si te pasa esto, los agentes de la policía piden que no uses tu DNI si ya has puesto la denuncia, y en su lugar, debes solicitar una cita para obtener un nuevo documento válido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
  2. Cora Schumacher, sobre su apellido: 'Lo mantendré mientras siga ganando dinero con él
  3. La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre
  4. Presunta muerte de un joven 'tiktoker' en directo durante el reto viral del “tanque de agua”
  5. Gavi, más enamorado que nunca: así ha sido la romántica felicitación de su novia
  6. Jorge Cadaval, de Los Morancos, víctima del reto viral de defecar en piscinas: 'La gente salió despavorida
  7. Se gasta 356,60 euros en el restaurante más caro de Murcia y deja una interesante reflexión: 'El precio del agua...
  8. Aviso de la Agencia Tributaria: Hacienda multará las transferencias entre familiares que superen esta cantidad

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes

El PP denuncia que otra empresa china vigila las fronteras con Marruecos y acusa a Sánchez de "irresponsable"

El PP denuncia que otra empresa china vigila las fronteras con Marruecos y acusa a Sánchez de "irresponsable"

El PP registra en el Congreso las 50 preguntas que Feijóo planteó a Sánchez sobre corrupción

El PP registra en el Congreso las 50 preguntas que Feijóo planteó a Sánchez sobre corrupción

Estos son los productos que más roban en los supermercados durante el verano

Estos son los productos que más roban en los supermercados durante el verano

Reino Unido prohibirá el acceso de mujeres trans a competiciones femeninas, baños y vestuarios

Reino Unido prohibirá el acceso de mujeres trans a competiciones femeninas, baños y vestuarios

Alegría para los conductores en España: no tendrán que pasar la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado

Alegría para los conductores en España: no tendrán que pasar la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado

La Policía Nacional avisa: miles de turistas españoles no podrán entrar a su país de destino y serán devueltos si les pasa esto

La Policía Nacional avisa: miles de turistas españoles no podrán entrar a su país de destino y serán devueltos si les pasa esto

Ni morderte las uñas ni maquillarte: estas son las multas más absurdas de la DGT que te pondrán en la operación salida

Ni morderte las uñas ni maquillarte: estas son las multas más absurdas de la DGT que te pondrán en la operación salida