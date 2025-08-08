La Policía Nacional avisa: miles de turistas españoles no podrán entrar a su país de destino y serán devueltos si les pasa esto

Cuando preparas tu maleta, sueles organizar todo con cuidado, pero hay algo fundamental que a menudo olvidamos: los documentos de identificación. ¿Cuántas veces te has encontrado buscando desesperadamente tu DNI o pasaporte justo antes de subirte a un avión o a un tren?

Estos documentos son esenciales para viajar, ya que sin ellos no podrás entrar a muchos países. Por eso, la Policía Nacional ha emitido un recordatorio para quienes planean salir de vacaciones este verano, para que puedan disfrutar de un viaje sin contratiempos.

Los agentes han aclarado el error que cometen muchos turistas y que graves consecuencias. Algunas personas usan un DNI o pasaporte que previamente ha sido denunciado como perdido o robado.

Según explican, en el momento en que una persona acude a comisaría a denunciar el extravío o sustracción de su documento de identidad, dicho documento queda automáticamente anulado y sin ningún valor jurídico. Esto significa que, aunque posteriormente lo encuentres, ya no es válido para viajar ni para identificarte legalmente.

Un error que arruinará tus vacaciones

El problema viene cuando tras recuperar el documento perdido, muchos viajeros deciden seguir utilizándolo para viajar, sin saber que en la base de datos de la Policía Nacional figura oficialmente como sustraído o perdido. Esto puede provocar un serio contratiempo al llegar al país de destino.

Los agentes fronterizos del país al que viajes comprobarán la validez del documento en sus sistemas, y si detectan que está anulado, te impedirán la entrada.

Si pasa esto, el viajero será obligado a regresar a España en el primer vuelo disponible y tendrá que permanecer en la zona internacional de tránsito del aeropuerto, lo que podría suponer una espera de varios días.

Si te pasa esto, los agentes de la policía piden que no uses tu DNI si ya has puesto la denuncia, y en su lugar, debes solicitar una cita para obtener un nuevo documento válido.