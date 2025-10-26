La Policía Nacional alerta sobre una nueva estafa de criptomonedas: "Aunque se disfrace de amor..."

Esta semana, la Policía Nacional ha advertido en su TikTok sobre el aumento de una nueva estafa en España. Los ciberdelincuentes buscan posibles víctimas a través de redes sociales, aplicaciones de cita y mensajes en plataformas digitales.

En la publicación, un agente de policía explica el método que utilizan los estafadores y alerta a la población sobre los riesgos. En primer lugar, el cuerpo policial destaca la manipulación emocional de los estafadores, que se aceran a los usuarios con la intención de engañarles con una inversión.

"Este es el fraude disfrazado de amor que te puede desplumar", anuncia la Policía Nacional. Para acercarse a la víctima, los ciberdelincuentes inician el contacto de manera amistosa, con la intención de ganarse su confianza:

"Imagina que alguien aparece en tu vida de repente, o incluso por error. Te llega un mensaje inocente al móvil, a redes sociales, o incluso a través de una aplicación de citas, y esa persona empieza a interesarse por ti", señalan.

Los estafadores se toman todo el tiempo que necesiten para realizar el timo: "Después de ganarse tu confianza durante días o meses, y de hacerte creer que tenéis una relación sentimental, te habla de una gran oportunidad de inversión"

La estafa está casi siempre relacionada con las criptomonedas, y los ciberdelincuentes aseguran que puedes ganar mucho dinero sin ningún riesgo: "Un negocio fácil, rápido y seguro, en el que solo necesitas invertir un poco".

En este contexto, es importante no dejarse llevar por la tentación del negocio, ya que tiene múltiples riesgos. "¿Qué podría salir mal? Todo. Cuando te haya sacado el dinero, desaparecerá y no volverás a tener noticias", alertan los policías.

Finalmente, la Policía Nacional termina con una recomendación: "No caigas en su juego, no envíes dinero ni inviertas nunca por recomendación de alguien que has conocido por internet y de manera accidental. No hables de tu situación financiera con desconocidos y desconfía de personas que te aseguran oportunidades de inversión exclusivas y te animan a actuar con rapidez".