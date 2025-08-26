La Policía Nacional advierte de lo que has de hacer si te han entrado a robar durante las vacaciones

La mayoría de los españoles están disfrutando de la última semana de vacaciones, mientras que otros ya han regresado a la rutina diaria, lo que implica volver a casa. En muchos casos, hay personas que no han pisado su domicilio en todo un mes, corriendo el riesgo de que alguien haya forzado la puerta para ocupar la vivienda o, simplemente, para robar.

Conociendo que cabe la posibilidad de que ocurran estas acciones en estas fechas, la Policía Nacional ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales para explicar a la sociedad española lo que se debe hacer en estos casos.

La agente de seguridad empieza diciendo en el vídeo, que cuenta ya con más de 15 mil visualizaciones en TikTok, que "es importante que no toques nada y que llames al 091"

Al recibir la llamada, la Policía Nacional actuará de inmediato, enviando rápidamente una radiopatrulla que "acudirá a tu domicilio y te explicará lo que debes hacer".

El consejo que otorga la agente es que "debes tener tus joyas y tus objetos de valor fotografiados y sus números de serie o inscripciones anotados", ya que luego será clave para "aportarlos en el momento de la denuncia".

La Policía Nacional recuerda a todos los ciudadanos españoles que tienen acceso a la exposición virtual de joyas, donde se publican todas las piezas recuperadas sin dueño conocido.

"A través de la exposición virtual de joyas se muestran imágenes de joyas recuperadas en operaciones de la Policía Nacional. Las imágenes se encuentran agrupadas en diversos epígrafes a fin de tratar de facilitar su localización. Puede ampliar la imagen haciendo clic sobre la misma. Si reconoce alguna joya deberá ponerse en contacto con la unidad policial actuante, cuya información figura junto a la fotografía ampliada", expone la Policía Nacional en la página web.

Por ello, la agente aconseja que "si has sido víctima de uno de estos robos, no olvides echar un vistazo".