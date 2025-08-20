SOCIEDAD
La Policía Nacional advierte: no hagas esto con tu DNI si lo has perdido
Si encontraste tu DNI perdido tras denunciarlo, no lo uses: en aduanas y aeropuertos ya no vale
Luis Alloza
En verano muchas personas como viaje de vacaciones deciden visitar otros países fuera de España. Grecia, Londres, Marruecos... o incluso cruzar al otro lado del charco para ir a otros sitios como México. Cuando ya tenemos nuestro destino elegido el siguiente paso es reservar el hotel en la maravillosa ciudad en la que nos vayamos a alojar, y conseguir unos vuelos baratos que nos lleven hasta allí.
Aunque la preparación de un viaje es mucho más: preparar las maletas, mirar las excursiones que te ofrecen y a qué precios, posibles mejores restaurantes con la comida típica de esa ciudad tan maravillosa a la que estás deseando llegar... Pero hay una cosa más importante incluso que todo lo anterior: tener toda la documentación vigente, y es que, cuando viajamos a otros países lo principal que necesitamos es nuestro Documento de identidad sin caducar y nuestro Pasaporte, con la foto de perfil más reciente que tengamos para que se nos reconozca bien.
Usar un DNI que ha sido denunciado como perdido
Ahora ponte en esta situación, imagínate que hace unas semanas perdiste ese DNI, que necesitas para viajar a ese país, y vas a denunciar su desaparición a la Policía, en ese momento ese mismo documento queda anulado y sin valor jurídico, tal y como lo pone en la denuncia. Pero días después consigues encontrarlo y decides seguir usándolo, sin saber la información anterior. Estarías cometiendo un gran fallo.
¿Qué te puede pasar? Cuando llegues al país de tu destino los agentes te prohibirán la entrada, debido a que cuando comprueben la validez de tu documento esté no será legal y te verás obligado a regresar a España en el primer vuelo disponible.
Cuando esto ocurra tendrás que esperar en la zona internacional de tránsito del aeropuerto, y esto es lo peor que te puede ocurrir, porque podrías llegar a pasar días en el aeropuerto y te quedarías sin hacer tu viaje.
Lo único que tienes que hacer y lo más adecuado cuando pierdas tu documento y luego lo recuperas es acudir a una comisaria para que realizarte un nuevo documento de identidad válido para poder realizar ese viaje de verano que tanto esperas.
