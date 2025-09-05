La Policía se mete de lleno en el estreno de 'Supervivientes All Stars' y toma esta medida

El estreno de la nueva edición de 'Supervivientes All Stars 2025' tuvo de todo: la irrupción de la Policía de Honduras en la isla, el cambio radical de imagen de Jorge Javier Vázquez o el discurso de negación de Laura Madrueño desde la palapa, entre otras cosas a destacar.

La gala de bienvenida quedó suspendida tras las protestas de una de las comunidades garífunas para defender sus derechos. Por esta razón, los concursantes no pudieron hacer el mítico salto en helicóptero, las primeras pruebas o vivir los primeros momentos de tensión en Honduras.

Desde la isla comentaron que estos autóctonos de los Cayos Cochinos "denuncian que la producción amenaza el hábitat de la tortuga carey, especie en peligro de extinción, la cual desova en estas playas".

No solo se quedan con esta queja, ya que también "exigen respeto y protección al proceso biológico de este tesoro natural de Honduras".

Tras el inesperado conflicto vivido en la isla hondureña, Jorge Javier Vázquez quiso mandar un mensaje tranquilizante: "Este es el espíritu de Supervivientes: superarse ante la adversidad, no rendirse nunca y afrontar lo que venga. Nuestro equipo y nuestros concursantes lo entienden así y van a dar lo mejor de ellos".

Los concursantes de la edición - Sonia Monroy, Kike Calleja, Adara Molinero, Rubén Torres, Alejandro Albalá, Jessica Bueno, Gloria Camila Ortega, Iván González, Carlos Alba, Elena Rodríguez, Tony Spina, Miri Pérez, Fani Carbajo y Noel Bayarri - tendrán que esperar hasta el domingo para realizar el tradicional salto en helicóptero, siempre que el problema ya esté resuelto con los autóctonos de los Cayos Cochinos.

Primeros nominados

A pesar de que la primera conexión estuvo marcada por la interrupción de la policía hondureña, Supervivientes All Star 2025 continuó con la gala, asumiendo la realidad de la situación. No hubo Noria Infernal, pero sí juego de líder, en el que resultó vencedor Alejandro Albalá.

Tras las nominaciones, los tres concursantes más votados fueron Noel Bayarri, Sonia Monroy y Fani Carbajo. Además, la expareja de Isa Pantoja decidió que la última en quedar nominada fuese Gloria Camila. Una de estas celebridades tendrá que abandonar los Cayos Cochinos la próxima semana.