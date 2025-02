Un policía disfrazado de 'capibara del amor' captura a un traficante de droga en Perú

A veces la policía se ve obligada a tomar medidas excepcionales para conseguir asegurar el cumplimiento de la ley. En ocasiones, haciendo cosas que pueden parecer incluso vergonzosas para el resto de la gente, aunque nada está de más si se puede capturar a un pequeño traficante de droga que tenía 1.774 bolsas de pasta base de cocaína y casi medio kilo de marihuana en casa.

Ha sucedido en Perú, concretamente en el sur de Lima, donde un agente de la Policía Nacional ha conseguido capturar a un individuo que le abrió voluntariamente la puerta de casa al pensar que se trataba de un regalo de San Valentín, al ir ataviado con un disfraz de capibara: "Si no nos hubiéramos disfrazado de este personaje, no nos hubieran abierto la puerta y no lo hubiéramos intervenido", comentaba en el medio TV Perú el jefe del cuerpo, el coronel Pedro Riojas.

El motivo de que el disfraz representara al roedor y no a otro animal responde a criterios de popularidad, como ha indicado el agente: "Hemos buscado mimetizarnos con el personaje de capibara por ser, actualmente, un personaje popular y querido", explicaba. Además de la droga, también se han incautado utensilios necesarios para la fabricación y distribución, como coladores, balanzas o un móvil.

Aunque el microtraficante negara que las drogas fueran suyas, la imagen de salir de casa esposado junto a una capibara gigante, no se la quita nadie. La intervención llegó después de percatarse que había un vaivén constante de personas en el domicilio, que recogían paquetes sospechosos. No es la primera incautación así que acomete la policía peruana, pues acostumbra a aprovechar las fechas señaladas, como Halloween o Navidad, para disfrazarse y capturar a delincuentes.