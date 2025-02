Un policía desvela la mejor cerradura para evitar okupas en casa: "Lo más importante es..."

La vivienda se ha convertido en uno de los temas que más preocupaciones traen a los ciudadanos españoles durante los últimos años. Por un lado, el acceso a un lugar donde vivir cada vez se vuelve más complicado en las grandes ciudades del país, factor que provoca que la media de emancipación en España se encuentre en los 30,4 años, según informaba en verano pasado el Consejo de la Juventud en España.

Por otro lado, el ruido mediático relacionado con las okupaciones ilegales de inmuebles preocupa a quienes ya tienen un hogar, o más de uno, y ven peligrar su seguridad con miedo de que gente externa se meta dentro de su propiedad.

En 2023 hubo más de 15.000 casos de okupación en todo el país, aunque las principales ciudades fueron Madrid y Barcelona. En este sentido son muchos las personas que centran sus esfuerzos en encontrar la manera de poner las cosas lo más complicado posibles a los okupas para vivir con algo más de tranquilidad.

El bombín y el escudo

Una de las soluciones más rápidas y fáciles de implantar son las cerraduras y ahora un agente de la policía, Fernando Martín, ha desvelado qué tipo es mejor. Lo ha hecho en el pódcast de David Cañete, @vemarket.es, donde se tratan temas diversos de actualidad junto a diferentes perfiles de invitados.

"Lo más importante es el cilindro, el bombín, donde metes la llave para abrir", empieza explicando el agente. Comenta que tener una buena cerradura es clave para evitar que "el malo", como el llama él, escoja tu casa como el lugar a okupar.

Según apunta, cuando ve si hay uno o dos cerraduras y el tipo de escudo que lleva, "pasa de tu puerta y se va a otra", aunque no acostumbra a ser un tema que preocupe mucho a los propietarios, según la experiencia propia del agente: "A veces me doy un paseo por el portal y veo que hay cerraduras que no tienen ni escudo", algo que convierte esa puerta en algo "muy fácil de abrir".

Así, la mejor forma de evitar que entren a tu casa por la puerta es que esta cuente con una cerradura con un "bombín europeo, anti-bumping y anti-impresioning". Ambas palabras hacen referencia a dos formas de abrir las puertas: la primera consiste en usar una llave especial y abrir dando golpes suaves hasta poder girar el cilindro, mientras que la segunda usa un molde para fabricar una llave a partir de la forma de la cerradura.