La policía confisca el teléfono de Josep Martínez tras el accidente mortal, y baraja dos hipótesis posibles: "Queda por ver si estaba enviando mensajes justo en el momento"

La investigación tras el atropellamiento de Josep Martínez a un señor en silla de ruedas, se ha puesto en marcha. El guardameta está investigado por homicidio vehicular y la policía le ha confiscado el teléfon para comprobar si, en el momento justo del accidente, el portero del Inter de Milán estaba enviando WhatsApps: "Queda por ver si estaba enviando mensajes", afirma.

Este martes, el portero suplente atropelló mortalmente a un hombre en la carretera provincial 32, cerca de Fenegrò (Como). La Fiscalía, que ha ordenado la incautación de su todoterreno y su teléfono para determinar si estaba hablando por teléfono o enviando mensajes de texto en el momento del accidente, ha querido dar un paso más allá.

El futbolista español se dirigía a entrenar al centro deportivo "Pinetina" en Appiano Gentile, cuando Paolo Saibene, un hombre de 81 años, invadió repentinamente su carril en su silla de ruedas eléctrica.

Dos hipótesis posibles

El anciano se desplazaba en su silla de ruedas eléctrica de cuatro ruedas cuando, por motivos aún bajo investigación, giró repentinamente a la izquierda e invadió el carril. Ahora la policía baraja dos hipótesis: si Saibene estaba intentando cruzar la carretera, o simplemente, perdió el control debido a un despiste.

Una ambulancia y un helicóptero de rescate aéreo de emergencia, enviados por la Agencia Regional de Emergencias (AREU), llegaron al lugar a las 9:43 h. Sin embargo, los intentos por salvar al hombre de 81 años fueron en vano, ya que no había nada más que se pudiera hacer.

Junto con los servicios de emergencia, los Carabinieri de Como también llegaron al lugar del accidente. Coordinados por la Fiscalía, iniciaron una investigación por homicidio vial y realizaron las primeras pruebas para reconstruir las circunstancias exactas del incidente. Martínez, ileso pero en estado de shock, se sometió a las pruebas rutinarias para descartar o confirmar si el futbolista había conducido bajo los efectos del alcohol o las drogas .

Se realizará una autopsia al cuerpo del hombre de 81 años para determinar si padecía alguna enfermedad antes del accidente. Ambos vehículos involucrados en el accidente fueron confiscados, al igual que el teléfono del portero catalán, para determinar si estaba hablando o enviando mensajes de texto al momento del impacto.

Entre los aspectos que aún no se han esclarecido se encuentra la velocidad del automóvil que conducía Martínez, también debido a la ausencia de cámaras de vigilancia en el tramo de carretera donde ocurrió el accidente.