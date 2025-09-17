La Policía alerta sobre una nueva estafa con tu coche: “Aquí es donde viene la trampa”

Hay una nueva estafa que se está poniendo de moda y que la Policía Nacional ha detectado. En sus redes sociales alerta de un fraude sencillo, simple y, desgraciadamente, muy efectivo.

La estafa consiste en que tú pones a la venta tu coche en una página de internet. A los pocos minutos recibes una llamada de un comprador muy interesado. Te habla con educación y se gana tu confianza diciéndote que viven en tu misma ciudad y que tiene mucha prisa por comprarte el vehículo. Aparentan verdadero interés y eso hace que te confíes.

Incluso, relata la Policía en sus redes sociales, te dicen que necesitan un justificante para su jefe, para poder acudir a comprarte el coche.

El siguiente paso es el más peligroso: “Te dice que te va a enviar un bizum como señal de pago para reservarlo y ojo aquí es donde viene la trampa: en vez de enviar dinero es él quien te lo está pidiendo”, explica la Policía.

Es decir, en lugar de recibir dinero, lo que llega al móvil es una solicitud de pago: si la aceptas, serás tú quien transfiera el dinero al estafador.

Quien cae en la trampa suele hacerlo porque está convencido de que le están ingresando una cantidad, cuando en realidad está pagando a los estafadores sin darse cuenta. La premura que imprimen los estafadores de la operación hace que las víctimas no reparen en este pequeño detalle, ya que lo normal es recibir un ingreso por bizum, no una solicitud de dinero a través de esta plataforma.

Cómo protegerse de estas estafas

Desconfía de quien tenga prisa por cerrar la operación o insista en no ver el coche en persona. Otro consejo es no facilitar más información personal de la necesaria hasta que la compraventa esté avanzada.

Y, por supuesto, revisa dos veces antes de aceptar cualquier operación en bizum y, si sospechas que has sido víctima, denuncia inmediatamente en la comisaría.