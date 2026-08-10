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La policía acorrala a un periodista en Turquía por inventarse que Jamal Musiala ficharía por el Galatasaray: "No es algo que me haya inventado al levantarme por la mañana o que haya soñado por la noche"
El comunicador turco Burhan Can Terzi ha sido cercado por la justicia tras asegurar informaciones completamente falsas
Vivimos en la era de las 'fake news' y cada día es más complicado diferenciar entre la ficción y la realidad por culpa de herramientas como la inteligencia artificial. Los expertos en comunicación hablan de la época de la 'posverdad', donde son más importantes las emociones que genera un contenido que el contenido en si mismo, siempre con el objetivo de influir en las personas.
Donald Trump y otros políticos saben mucho de este tema y han centrado sus campañas en este concepto, una estrategia que está claro que han sabido sacarle partido y que cada día influye un poco más en la sociedad.
El caso más reciente, sin embargo, no hablamos de ninguna figura pública con una gran exposición. El periodista deportivo Burhan Can Terzi ha sido puesto bajo custodia policial en Turquía después de que asegurara que uno de los clubes más grandes de la Süper Lig estaría detrás del fichaje del atacante alemán Jamal Musiala: "Vestirá la camiseta del Galatasaray muy pronto", apuntaba.
La información, que ya de por sí suena difícil al ser una de las piezas clave del proyecto del Bayern de Múnich, fue desmentida por el propio Galatasaray, pero Terzi seguía defendiendo lo que había dicho.
"De distintas fuentes y simultáneamente me llegó la información de que Musiala se incorporaría al 'stage' la semana siguiente. No es algo que me haya inventado al levantarme por la mañana o que haya soñado por la noche", señalaba el bulo.
Así, comentaba que el club habría llegado a un acuerdo con el futbolista y nunca desmintió la información que había publicado, incluso apuntando que se jugaba su reputación con este tema, "poniendo su cabeza en juego".
Lejos de quedarse en una noticia falsa más, la Fiscalía de Bakırköy de Estambul abrió una investigación tras lo sucedido y se le atribuyó el delito de "difundir públicamente información engañosa" y procedió con la detención del periodista y su traslado a la corte para que prestara declaración ante un juez.
Después de lo sucedido, Terzic señaló que su fuente era el propietario turco del Westerlo, de la liga belga, Oktay Ercan, y se disculpó con sus seguidores. Finalmente, señaló que esperaba que solamente le "lincharan" a él y no a otros compañeros de profesión que no tenían culpa ninguna.
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