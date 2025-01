El polémico 'calendario sexual' de un exjugador de LaLiga con su mujer: "Mi objetivo es multiplicar"

El exjugador de Levante UD, Deportivo Alavés y Getafe, Deyverson Silva, ha sido noticia recientemente por algo que no está relacionado con el mundo del deporte profesional, en ningún caso. El futbolista, que ahora juega en el Atlético Mineiro brasileño, publicó hace unos días su 'calendario sexual', algo que iría de perlas a David Broncano, 'La Revuelta' y sus 'preguntas clásicas'.

En realidad, el jugador ha republicado la historia en Instagram de su mujer, la 'influencer' Karina Alexandre, que es un pilar fundamental en la vida del delantero centro. En dicha publicación ella explica su meta de cara a este 2025: "Mi objetivo en la vida es multiplicar el amor. Adiós 2024. Ven 2025", escribe acompañando la fotografía. En la imagen se ve un calendario completo del año pasado y los días en que tuvieron relaciones sexuales marcados con un corazón rojo, unas 82 ocasiones.

Captura de pantalla del 'calendario sexual' de Deyverson Silva. / @deyverson

Karina Alexandre: el gran apoyo de Deyverson

Deyverson es un hombre completamente enamorado de su mujer, como se ha encargado de comentar en más de una ocasión. Cuando la conoció, en 2020, el deportista pasaba por momentos realmente complicados en los que bebía alcohol habitualmente y comía mal: "No puedo dejar de hablar de mi esposa, me dio una lección. Hoy me alimento bien, dejé de tomar cerveza", comentaba a la prensa brasileña. "Me dijo que no me cayera al suelo, que sólo jugara al fútbol y marcara un gol. Y, Dios me honró. Sus palabras significan mucho para mí", explica el jugador brasileño.

Ahora, comparten tres hijos en común y se ha convertido en la red de seguridad del futbolista: "Vivía un proceso muy difícil. Ella llegó a mi vida en ese momento y está conmigo hasta hoy. Me apoya, me ayuda, llora conmigo, sonríe conmigo. No es solo la mujer del jugador. Es de Deyverson, el ser humano. Del jugador, es fácil... Difícil es ser de Deyverson. Por eso siempre hablo de ella", ha destacado el futbolista en el pasado.

Ambos se conocieron a través de Instagram y Alexandre ha revelado algo 'curioso' que hizo del delantero del Atlético Mineiro durante la primera cita: "Cuando él llegó a mi casa llevaba una camiseta con brillos, un pantalón corto negro y unas zapatillas naranjas. Entré al auto y lo primero que hizo fue tirarse un pedo...", comentaba la mujer.