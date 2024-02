Sebastián Yatra la lía en redes: "Si la relación dura más de un año me dan ganas de ser infiel"

Tras su relación con Aitana, Sebastián Yatra, se ha situado en primera línea de la prensa del corazón. El colombiano conocido por sus numerosos éxitos musicales desveló hace unos meses el fin de su relación con la catalana, una noticia que supuso una explosión en las redes sociales y en la prensa en general.

Pese a que siempre ha sido reservado en cuanto a su vida personal, Yatra se ha abierto más que nunca en el podcast 'A solas con...' de Vicky Martín Berrocal. Durante los 50 minutos de entrevista, algo no ha pasado desapercibido y ha sido su opinión sobre la infidelidad.

"Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que digo si yo tengo una relación de más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien", ha confesado.

Unas palabras que han hecho estallar a las redes y se han mostrado enfadados por cómo podría haber tratado a Tini y a Aitana.

sebastian yatra sos una mierda, la hiciste sufrir a tini y encima te reís? basura pic.twitter.com/SYKwMnkR9a — tom¡ (@badgyaItom) February 20, 2024

la entrevista de sebastian yatra diciendo que se enamoró dos veces, una de tini, y que si tiene mas de un año de relación él sería infiel siendo que con ella duró un año y la dejó pic.twitter.com/9MH87aOdoB — mac™ (@unbesoenmadrid) February 20, 2024

El colombiano asegura que no sabría que haría si su relación pasa de un año, porque no lo ha vivido nunca pero cree que para él lo mejor sería una relación abierta: "En este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados", le ha contado a Vicky.

Las limitaciones que vive Sebastián Yatra en una relación

Para el cantante estar en una relación es sinónimo de falta de libertad: "Uno está en una relación y te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien". Una confesión que ha generado mucho revuelo.

Para él, la fidelidad está algo sobrevalorada. Cree que la sociedad se empeña en llegar a ese punto y lo único que muestra es el "ego" y la "necesidad de poseer a otra persona".

No solo se ha atrevido con la infidelidad también ha declarado sobre su sexualidad: "A mí me gustan las chicas, pero siento que, si me gustaran los hombres, perfectamente lo viviría como abiertamente y relajado", ha asegurado, dejando claro que es heterosexual.

Sobre lo que le enamora en una mujera ha dejado claro que si algo le llama la atención es "la espontaneidad" y "una atracción física y química, ya después de eso, que sea buena persona", ha añadido.