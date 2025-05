Las polémicas declaraciones del Pequeño Nicolás sobre Vinicius: "Iba a decir un mono"

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás es un personaje muy mediático en España. Cuando tenía 14 años organizaba eventos y fiestas, y más tarde se empezó a juntar con altas esferas del poder político, además de empresarios de alto nivel.

En el año 2014, cuando tenía solamente 20 años, fue detenido tras hacerse pasar por miembro del Gobierno, la Casa Real y el CNI (Centro Nacional de Inteligencia), y es que utilizaba documentación falsa para reforzar su imagen de autoridad.

El Pequeño Nicolás ha defendido muchas veces que es un fanático del Real Madrid, pero en una entrevista para el pódcast 'Dollar Talks' ha hecho unas declaraciones sobre Vinícius Jr. que han incendiado las redes sociales.

Hace unos años que el brasileño se convirtió en uno de los futbolistas estrellas del Real Madrid, pero también está en el foco mediático debido a su actitud en el terreno de juego.

El madrileño ha asegurado que, aunque sea del Madrid, Vinicius le cae "fatal": "Me parece un maleducado, el madridismo debería tener unos valores como el respeto y no ser... iba a decir un mono. No porque parezca un mono, me refiero, es que se pone muy nervioso".

El Pequeño Nicolás ha querido recular: "No digo mono a nivel físico, también me lo decían a mí en el colegio. Ahora hay que rectificar, hace 20 años no había que rectificar nada. Vinicius es un mono. No, mentira. Don Francisco Nicolás, lo demás me da igual".

Tras esto, las redes sociales se han llenado de comentarios: "Dice que Vinícius no es respetuoso, luego lo llama mono", "Esto es una barbaridad", "No me lo puedo creer" o "Créeme que este tío no lo odio por ser maleducado", entre otros muchos.

El joven ha explicado que Vinicius le hizo una foto el otro día: "Estaba en un palco que es de un amigo mío, y al lado estaba él con un español. Al salir, el español me pidió la foto y me la hizo Vinicius, y él sabría quién era y estaba esperando a que yo le hablara o le pidiera una foto y no le pedí nada".