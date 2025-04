Las polémicas declaraciones de Dani Güiza: "Incluso a los catalanes que son del Barcelona les gustaría jugar en el Madrid"

Dani Güiza es un futbolista español que a día de hoy, a sus 44 años, sigue en los terrenos de juego, concretamente en la UD Roteña, equipo de la Preferente Andaluza.

El delantero dio el salto a Primera División con el Getafe, aunque no fue hasta la temporada 2007/08 que logró ser el máximo goleador de La Liga con 27 tantos, vistiendo la camiseta del RCD Mallorca.

Tras ser Pichichi, consiguió formar parte de la selección española en la Eurocopa 2008, convirtiéndose en una pieza importante en el conjunto de Luis Aragonés y marcando goles clave.

Ahora ha concedido una entrevista al diario 'AS' en el que ha explicado que estuvo cerca de fichar por el FC Barcelona durante la etapa de Pep Guardiola como entrenador, pero que hubo varios factores que frenaron su incorporación.

"No me gusta hablar mucho de ello. Había jugadores importantes, sobre todo uno, que no quería que fuese porque salía mucho en la prensa del corazón y no le gustaba. Guardiola me quería y estaba todo pactado, pero se fue todo a pique", ha declarado.

Güiza ha asegurado que tanto Lillo como Guardiola le conocían muy bien y que estaban de acuerdo con su fichaje, pero que nunca llegó a comprender el rechazo de algunos futbolistas del Barça, pero "así es la vida".

El delantero ha reconocido en varias ocasiones que es del Real Madrid, y que le hubiese gustado firmar con el club blanco: "¿Si hubo interés del Madrid? Creo que no, porque habría ido de cabeza. Fue una pena. Me habría cambiado la vida (...) Si hubiera ocurrido hubiera estado llorando de emoción siete años seguidos".

Sin embargo, ha hecho unas declaraciones que han enfurecido a muchas personas: "Creo que incluso a los catalanes que son del Barcelona les gustaría jugar en el Madrid porque es el mejor club del mundo".