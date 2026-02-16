Polémica en TV3: Xavier Valls, señalado por sus comentarios sobre el programa de Gerard Romero

Malestar general en la dirección de TV3 por Xavier Valls, presentador del 'Onze'. La cadena ha abierto un expediente al periodista por si ha vulnerado el libro de estilo de la cadena al criticar los cambios en la programación que afectan a su programa y favorecen al nuevo formato del ente público: 'Fan Zone', formato liderado por Gerard Romero.

Por el momento, el expediente contra el presentador del 'Onze' no implica ninguna medida disciplinaria ni sanción, según informó 'Comunicació 21' y 'VilaWeb'. Todo surge a causa de las críticas que lleva realizando el periodista a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter, y desde su programa.

Valls no se ha pronunciado sobre esta medida tomada por el ente público, pero sí ha compartido la noticia en X: "La direcció de TV3 expedienta Xavier Valls". No ha añadido nada más.

'Onze' y 'Fan Zone', en guerra por el 'prime time'

La polémica estalló cuando la dirección del ente público decidió alterar la parrilla habitual de jueves, colocando el programa de Gerard Romero en 'prime time' (22:45 horas) y 'Onze' fue relegado y desplazado a una franja más tardía, concretamente sobre las 23:45 horas o más tarde en el canal Esport3.

La medida no pasó desapercibida para los periodistas y trabajadores del departamento de Deportes de TV3, ya que consideraron esta reordenación como un menosprecio de su espacio. Por ello, el Consejo Profesional de Informativos y Deportes de TV3 publicó un comunicado oficial mostrando su "malestar y perplejidad".

Especialmente alzaron la voz contra la contraprogramación y la postergación del programa 'Onze'. También manifestaron su malestar por la percepción de que 'Fan Zone' recibe un trato de favor, así como por la preocupación ante una posible pérdida de neutralidad informativa, especialmente en los contenidos relacionados con el FC Barcelona.

Aparte de las quejas formales, Valls también se ha quejado, pero de manera paródica desde 'Onze'. El presentador abrió el programa con una imitación del estilo de Gerard Romero, apareciendo con una gorra que decía 'Fan Onze'.

Noticias relacionadas

En redes sociales, el presentador de 'Fan Zone' respondió a esta indirecta de la mejor manera: "Podemos intercambiar gorras la semana que viene", comentó.