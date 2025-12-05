Polémica en los supermercados: denuncian la venta de tomate marroquí "disfrazado" de español

Una nueva polémica salpica a varios supermercados españoles. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado públicamente la venta en supermercados de tomate cherry procedentes de Marruecos que, en palabras de la propia organización, se estaría comercializando de forma que induce a confusión al consumidor al aparecer 'disfrazado' como producto de origen español.

Según ha señalado COAG en un comunicado, en plena campaña nacional de tomate cherry, una conocida cadena de supermercados ofrece en sus lineales tomates de importación bajo la marca Campos de Granada, una empresa española con producción en Marruecos.

La organización agraria denuncia que, mientras el nombre de la empresa aparece de forma destacada en el envase, el origen marroquí del producto queda menos visible, lo que puede llevar a error a los compradores.

El secretario provincial de COAG Granada, Miguel Monferrer, ha calificado esta práctica como "un claro ejemplo de deslocalización de la producción" y ha criticado duramente a las empresas de distribución.

"Mientras los tomateros hacemos un esfuerzo constante por ofrecer producto de calidad, las empresas priorizan la rentabilidad y se olvidan tanto de los productores como de los consumidores", ha afirmado.

La empresa responsable, Fulgencio Spa, ahora denominada Campos de Granada SAT, lleva casi dos décadas produciendo en Marruecos, incrementando su superficie e inversiones. En su propia página web, reconoce que recibe fondos europeos y comercializa estos productos en España.

Desde COAG señalan que el problema no es falta de producto nacional: "hay tomate de cercanía con cantidad suficiente, con calidad y a precios adecuados". El problema es esa 'deslocalización' cada vez más habitual con el objetivo de abaratar costes.